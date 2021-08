Localele, ”DISTRACȚIE” în Sectorul 1, noi IMAGINI: Se jucau fotbal și UMBLAU în sacii de voturi

În această seară, în data de 14 august, România TV a transmis noi imagini în care se vede atmosfera din cameră cu sacii de voturi de la Sectorul 1. După cum se vede, s-a jucat fotbal și a fost mare distracție. CLICK pe galerie pentru a vedea tot!

Alte imagini, transmise în 6 august

În seara zilei de 6 august 2021, România TV a dat publicității imagini în care Clotilde Armand ar apărea în celebra sală cu saci de voturi. Conform informațiilor de la aceeași televiziune, în incinta sălii s-ar fi aflat doar reprezentanții USR, cei de la PNL, PSD, PMP și alte partide nefiind prezenți.

În imaginile prezentate, Clotilde Armand ar fi filmată cum intră în încăperea cu voturile și, după ce discută cu unii dintre colegi, aceasta se apleacă și începe să se uite pe buletinele de vot. Imaginile sunt filmate de aceleași camere care au filmat secvențele din camera cu voturi care au apărut imediat după alegeri și despre care Clotilde Armand se întreba cum de au ajuns la presă.

Imagini controversate la Sectorul 1

Imagini din momentul în care erau căutați sacii de voturi pentru Sectorul 1, care ar demonstra o fraudă electorală la alegerile locale, au apărut imediat după alegerile de anul trecut. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o încăpere a Biroului Electoral de Circumscripție a Sectorului 1.

Armand vs. Tudorache. Curea: ”Știți că numărătoarea paralelă a liberalilor confirmă că a fost fraudă la Sectorul 1?!”

Mirel Curea a spus că, în linii mari, știe ce conține raportul privind renumărarea voturilor. „Informațiile le-am avut chiar de la cei care au muncit la elaborarea și obținerea datelor respective. Ceea ce pot să vă spun este că raportul pune în evidență fără nicio tresărire faptul că alegerile au fost furate. Lucrul acesta este demonstrat cu detalii de clasa I: câte voturi, câți saci, câte secții. Reiese foarte clar și modul de operare. (...) Să vă spun ceva și mai interesant. Știți că numărătoarea paralelă a liberalilor confirmă că a fost fraudă la Sectorul 1?!”, a spus Mirel Curea, duminică seară, la Antena 3, în cadrul unei ediții speciale cu Andreea Sava.

Avocatul Mihai Drăgan, cele mai noi informații. Clauză de confidențialitate

Ulterior, Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache, a făcut următoarele precizări: „Am discutat cu domnul procuror săptămâna trecută, tocmai pentru că se apropia termenul și am vrut să știm stadiul în care se află. Ne-a informat că termenul va fi ușor depășit, în sensul că, săptămâna viitoare, va avea centralizarea finală și va da publicității datele. Ni le va pune și nouă la dispoziție. Părți dintre aceste date și din dosare, din procesele verbale de numărare le avem. Din păcate, am semnat o clauză de confidențialitate pe anumite aspecte și nu putem vorbi de toate. Însă ceea ce zice domnul Mirel Curea dovedește că este un ziarist nemaipomenit și are informații foarte... cum să spun... nu aș spune sută la sută adevărate, pentru că ar însemna să confirm, hai să spunem foarte apropiate de adevăr.”