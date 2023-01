Loc de muncă de vis. Salariu de până la 130.000 de dolari plus 30.000 de dolari pentru a-i cheltui în restaurante

Jobul a fost postat de platforma de evaluare a restaurantelor "The Infatuation" din New York. Compania caută un editor, care va primi un salariu anual între 85.000 şi 130.000 de dolari, la care se adaugă şi un avantaj important. Mai exact, cine va obţine acest post va avea un buget anual de 30.000 de dolari pentru a-i cheltui la restaurantele din New York, încercând orice fel de mâncare sau băutură doreşte. Aceasta înseamnă 2.500 de dolari pe lună, 576,92 dolari pe săptămână sau 82,19 dolari pe zi dacă decide să mănânce în oraş în fiecare zi a anului, scrie Rador, citând moneyreview.gr.

Conform anunţului, sarcina de bază a editorului va fi să redacteze recenzii, ghiduri şi buletine informative care vor fi publicate pe platforma The Infatuation NYC. În plus, "va cerceta şi verifica datele legate de contextul istoric şi cultural al diferitelor bucătării, feluri de mâncare şi regiuni".

Candidaţii trebuie să aibă minimum cinci ani de experienţă în editarea de texte, precum şi o pasiune pentru mâncărurile din New York. Platforma The Infatuation a fost cumpărată de JPMorgan Chase în 2021 şi are în prezent birouri în 53 de oraşe din întreaga lume.

Românii, nemulţumiţi la locul de muncă

Potrivit BestJobs, pentru a-şi menţine stilul de viaţă şi în 2023, 75% dintre respondenţii sondajului declară că ar avea nevoie de o creştere salarială. Totodată, 37% îşi doresc mai multe oportunităţi de a avansa în carieră, iar 35% se aşteaptă la mai multe beneficii extrasalariale.

Aproximativ 20% vor să primească mai mult sprijin din partea angajatorului pentru asigurarea unui echilibru dintre viaţa personală şi cea profesională, în timp ce 26% îşi doresc mai multă apreciere din partea angajatorului. Nu în ultimul rând, peste 15% vor să beneficieze de un program de lucru flexibil în 2023 şi tot atâţia vor să aibă posibilitatea de a lucra de la distanţă, scrie Agerpres. În prezent, lista celor mai importante beneficii extrasalariale pe care angajaţii doresc să le primească de la angajator include mai multe zile de concediu de odihnă (37%), program flexibil (35%), posibilitatea de lucra de acasă (35%), abonament la clinici medicale private (28%), cursuri şi traininguri de specialitate (aproximativ 28%) şi pensia privată facultativă (peste 25%).

Românii preferă să lucreze la privat

Conform sondajului, 59% dintre candidaţi preferă drept angajator o companie privată, în timp ce 32% s-ar îndrepta către o instituţie de stat. Referitor la tipul de job dorit, 77% vor să lucreze full-time, la un angajator care să le ofere siguranţa locului de muncă, în timp ce aproape 10% vor să fie contractori independenţi/freelanceri, ca să poată alege când şi pentru cine să lucreze şi astfel să îşi poată gestiona timpul mai bine.

În eventualitatea căutării unui nou loc de muncă, cele mai importante criterii vizate de candidaţi sunt salariul (peste 80%), mediul de lucru (aproximativ 40%), volumul de muncă (aproape 22%) şi dimensiunea companiei şi implicit potenţialul acesteia de a rezista în faţa unei crize economice (peste 21%).

