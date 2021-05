„La Loto 6/49 şansa de câştig a marelui premiu e de una la 14 milioane. Efectele adverse grave ale vaccinurilor sunt 7-8 la un miliard. E alt ordin de mărime. Înţeleg mai uşor angajaţii, colegii dumneavoastră (n.r. - din industria pariurilor şi a jocurilor de noroc) să înţeleagă că riscul este totuşi mic?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Există reţinere. Am constatat că există un anumit nivel de reţinere în rândul angajaţilor şi nu numai. De foarte multe ori este publicitatea negativă care apare în anumite locuri despre vaccinare şi care are un impact mai puternic decât orice se face pe partea pozitivă de promovare, de arătare a efectelor pozitive. Şi aici am avut un proiect de informare a angajaţilor, am avut la un moment dat şi un proiect cu domnul secretar de stat Baciu care a fost invitatul nostru şi a vorbit şi a răspuns întrebărilor.

Am adunat informaţii despre diferitele tipuri de vaccin şi le-am diseminat în rândul angajaţilor din industrie, iar managementul din toate societăţile care se implică activ în susţinerea acestei campanii a reuşit să ducă aceste informaţii până la angajaţii care n-au mai trecut pe la birou de foarte mult timp, pentru că sunt în şomaj tehnic şi a fost activitatea oprită. Dar s-a asigurat că a ajuns informaţia”, a răspuns Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers.

Industria jocurilor de noroc este singura industrie care a ales să investească într-o campanie națională pro-vaccinare. Investiția este neașteptată în contextul în care industria a funcționat doar o singură lună în 2021, pierderile financiare sunt imense - pentru că industria deține spații comerciale mari, pentru care plătește impozite.

Pentru prima oară, 20 de companii au renunțat la rivalitate și concurență, lucrează pentru o miză comună. Pe Facebook, în total aceste companii au 4 milioane de urmăritori. În fiecare zi postăm un testimonial din partea unui angajat vaccinat, argumente pro vaccinare și demontăm mituri despre imunizare.