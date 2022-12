Liviu Dragnea anunță că intră într-un nou partid, după despărțirea de APP

"Eu anul viitor voi prezenta planul de salvare a României. O să încep să-l prezint public, domeniu cu domeniu," a spus Liviu Dragnea la Realitatea TV.

"Vă faceți un partid nou?" l-a întrebat Anca Alexandrescu.

"E făcut deja. Există," a replicat Liviu Dragnea.

"Ne puteți spune cum se va numi?" a insistat Anca Alexandrescu.

"Nu vrei mai bine să-ți spun când o să vin la tine în emisiune, cel mai bine?" a spus Liviu Dragnea.

"Foarte interesant! Deci avem surprize pentru anul viitor", a spus Anca Alexandrescu.

Liviu Dragnea nu exclude o colaborare cu Diana Șoșoacă

Liviu Dragnea spune că o apreciază pe Diana Șoșoacă. Acesta nu a zis clar dacă va intra în partidul Dianei Șoșoacă, ori este vorba despre alt partid, ci doar că ar lua în calcul o colaborare cu aceasta.

"Îți spun părerea mea foarte sinceră. Dintre toți politicienii care tulbură apele, care sunt pe Facebook, sunt la televiziuni și care își zic patrioți, singurul politician sincer este Diana Șoșoacă. Nu e feblețea mea, am zis și la tine la emisiune. Face mult zgomot. Are și ea dreptate: dacă nu făcea prea mult zgomot, nu o lua nimeni în seamă. Nu o judec eu. Ce am văzut la ea, am văzut sinceritate. La restu' e jale," a spus Liviu Dragnea.

"Ați lua în calcul o colaborare cu Diana Șoșoacă?" l-a întrebat Anca Alexandrescu pe Liviu Dragnea.

"De ce nu?" a replicat Liviu Dragnea.

