Lewis Hamilton şi-a prelungit contractul cu Mercedes

Echipa de Formula 1 Mercedes-AMG Petronas a anunțat sâmbătă că a prelungit contractul cu Lewis Hamilton pentru încă doi ani. Britanicul semnase la începutul acestui sezon pentru un singur an. Hamilton este în echipa Mercedes de 8 sezoane și jumătate, alături de care a câștigat titlul de 6 ori.

„Echipa Mercedes-AMG Petronas F1 este încântată să anunțe o prelungire cu doi ani a parteneriatului său cu Lewis Hamilton, de șapte ori campion în Formula 1, continuând o relație care a devenit cel mai de succes cuplu echipă / pilot din istoria Formulei 1. Lewis va pilota pentru Mercedes în sezoanele 2022 și 2023, al 10-lea și al 11-lea an alături de echipa din Brackley.”, se arată în comunicatul oficial al echipei, citat de Mediafax.

Pe măsură ce F1 intră într-o nouă eră în 2022, cu nenumărate modificări ale reglementărilor tehnice, Mercedes și Lewis Hamilton vor crea un nou cadru de colaborare. De când s-a alăturat echipei Mercedes, Hamilton a obținut până acum șase titluri de campion mondial la piloți, 77 de victorii în cursă și 74 de pole position-uri.

După semnarea contractului, Lewis Hamilton a declarat pentru site-ul oficial al echipei: „Este greu de crezut că au trecut aproape nouă ani lucrând cu această echipă incredibilă și sunt încântat că vom continua parteneriatul nostru încă doi ani. Am realizat atât de multe împreună, dar mai avem multe de realizat, atât pe pistă, cât și în afara ei. Sunt incredibil de mândru și recunoscător de modul în care Mercedes m-a sprijinit în încercarea mea de a îmbunătăți diversitatea și egalitatea în sportul nostru. Ei și-au asumat răspunderea și au făcut pași importanți în crearea unei echipe mai diverse și a unui mediu incluziv. Mulțumesc tuturor persoanelor dedicate și talentate de la Mercedes a căror muncă grea face totul posibil și Consiliului de Administrație pentru încrederea lor continuă în mine. Intrăm într-o nouă eră a automobilismului, care va fi provocatoare și captivantă și abia aștept să văd ce altceva putem realiza împreună. ”

La rândul său, Toto Wolff, CEO-ul și directoru echipei a declarat: „Pe măsură ce intrăm într-o nouă eră a F1, începând din 2022, nu poate exista în echipa noastră un pilot mai bun decât Lewis. Realizările sale în acest sport vorbesc de la sine, iar experiența, viteza și felul în care conduce monoposturile de curse îl plasează în vârfu de formă al carierei sale. Ne bucurăm de competiția pe care o avem în acest an - și de aceea am vrut să acceptăm acest contract devreme, astfel încât să nu avem nicio distragere a atenției de la competiția în curs. Am spus întotdeauna că, atâta timp cât Lewis încă mai posedă pasiunea pentru curse, el poate continua cât vrea. ”