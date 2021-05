Lege pentru stoparea muncii la negru în modă. Modelul Cosmin Criste: Meseria noastră nu este recunoscută în România

'Chiar încurajez înițierea unui astfel de proiect de lege pentru că ar rezolva multe probleme din industrie. Chestiunea este că, în România, meseria de model nu este recunoscută, iar noi nu putem plăti taxe. Nu vrem să muncim la negru, vrem să muncim corect. La fel precum Cătălin Botezatu, și eu încurajez modelele să lucreze prin intrermediul agențiilor pentru o mai mare siguranță și pentru ca remunerația să fie una corectă.', a declarat Cosmin Criste.

'Eu am ales să lucrez ca freelancer pentru că, după 9 ani de experiență în modelling, cunosc piața din România. Dar jumătate din carieră am lucrat sub contract cu o agenție. Dacă nu ar mai fi modele care să lucreze la negru pe bani puțini, piața s-ar putea regla și am putea fi plătiți la adevărata valoare pe care o negociază impresarul sau agenția.' a spus Cosmin Criste.

'Lucrând la negru, multor designeri le este mai ușor să plătească manechinele prin obiecte vestimentare, iar când o fac în bani plata este sub valoarea modelelor. După cum a declarat și Ștefan Farrell, munca la negru și remunerația slabă a modelelor se poate stopa printr-un proiect de lege care să reglementeze meseria de model și să putem plăti și noi taxe către stat. Din păcate, nu cred că o campanie de conștientizare ar avea efect.', a concluzionat Cosmin Criste, pentru DC News.

VEZI ȘI Lege pentru înlăturarea muncii la negru în modă. Ștefan Farrell: Modelele trebuie respectate și să învețe și ele să fie respectate!