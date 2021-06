Klaus Iohannis: "Estonia este cu foarte mult înaintea noastră". Ce are de învățat România

România are foarte mult de învățat de la Estonia, susține președintele Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că Estonia este cu foarte mult înaintea României în ceea ce priveşte digitalizarea şi e-guvernarea, context în care a arătat că îi va încuraja pe responsabilii români din acest domeniu să-i contacteze pe omologii estonieni pentru o colaborare, relatează Agerpres.



"Este cunoscut faptul că Estonia este un campion al digitalizării şi e-guvernării. Este la fel de clar că relaţiile noastre foarte bune sunt o bază solidă pentru o colaborare în acest domeniu. Voi încuraja pe toţi responsabilii de la noi din domeniu să contacteze pe omologii lor din Estonia şi să încercăm să lucrăm împreună la un concept de succes. Estonia este cu mult, aş spune chiar foarte mult, înaintea noastră în ce priveşte sisteme de e-guvernare, servicii digitale pentru toţi cetăţenii, securitatea reţelelor şi aşa mai departe. Avem foarte mult de învăţat şi sunt optimist în ce priveşte o colaborare foarte sănătoasă în acest domeniu", a afirmat Iohannis în conferinţa comună cu omologul eston, Kersti Kaljulaid, precizând că joi va vizita Centrul e-Estonia.



De asemenea, şeful statului a subliniat în discuţiile cu omologul eston interesul deosebit pentru intensificarea schimburilor comerciale şi sectoriale.



"Am remarcat, totodată, că după problemele generate de pandemie relaţiile noastre economice cunosc de la începutul acestui an un reviriment îmbucurător", a spus el.



Preşedintele eston a arătat că ţara sa este deschisă să coopereze cu România în domeniul digital.



"Sunt fericită că aţi decis să vizitaţi Centrul e-Estonia mâine, pentru că această perioadă marcată de pandemie ne-a demonstrat că nu putem trăi fără instrumente digitale sigure. (...) Suntem foarte deschişi să cooperăm şi pe acest plan", a adăugat Kersti Kaljulaid.



Preşedintele Klaus Iohannis efectuează în perioada 16-17 iunie 2021, o vizită de stat în Republica Estonia, la Tallinn. Vizita are loc în contextul aniversării centenarului relaţiilor diplomatice româno-estone şi a 30 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice, precum şi ca urmare a dialogului constant româno-eston la nivel înalt din ultimii ani.