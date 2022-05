Julia Chelaru, cerută de soție pentru a doua oară: Cum să nu ceri o asemenea bunăciune?

"Am fost cerută, bineînțeles, că m-a cerut John. M-a cerut John din al doilea sau al treilea an, categoric că m-a cerut… cum să nu ceri o asemenea bunăciune? (…) John m-a cerut, dar ideea este că, în sine, căsătoria asta cu acte... nu mai trăim timpurile alea în care să ne mai legăm la cap dacă nu ne doare. Și el este genul care la fel gândește. Nu despre asta este vorba. Să ne legăm să ce?! Care e scopul?!

Dar mi-aș mai dori, dacă s-ar putea, să mai fac o nuntă, pe gustul meu. La malul mării, frumos… Să ne ia vântul așa puțin rochiile și părul, și tot… Și să fie așa frumos pe stilul ăla americănesc, de ce nu, în care vine un preot și ne spune vreo două, trei vorbe și cu mai multă petrecere, și chiar, și cu o manea pe final. Adică să fie cu un altfel de stil. Mă gândesc să-l rog pe Florin Petrescu să se ocupe el de partea artistică”, a spus Julia Chelaru pentru Fanatik.

"Va fi ceva, așa, mai pe natural, nu neapărat pompos"

"Categoric va fi o nuntă la malul mării și va fi ceva așa mai pe natural, nu neapărat pompos. Eu am avut o nuntă pompoasă, cu mașină de epocă, nu spun că a fost gustul meu sută la sută, nu spun că mi-a displăcut, Doamne ferește! A fost pe gustul lui Jianu și foarte bine că a fost așa, dar acum gustul meu ar fi cu totul altceva, mult mai natural, mai normal, mai firesc, mai pe sufletul meu. Mai ca la un Rac așa… Un Rac vrea să fie aproape de malul mării, să simtă apa, să nu fie atâta încorsetare. Așa va fi!”, a mai spus artista.

Julia Chelaru și Bogdan Jianu au fost căsătoriți nouă ani, în urmă cu patru ani punând capăt mariajului. "Din păcate, însă, s-a ajuns la divorț. „Nu mai eram fericiți de ani buni, dar am continuat așa. El, în ultimii ani, a plecat la Târgoviște să-și împlinească visul lui, actorie, cascadorie, cai, lupii albi. Eu am rămas aici, în București, nu mă mai regăseam. Ne-am întâlnit acasă să vorbim. Am plâns ca doi copii când am decis să ne despărțim, ne-am ținut de mână.

A venit notarul a doua zi și asta a fost. În mașină mi-a zis să fiu cuminte să-mi găsesc un băiat bun! Nu vreau să intru în alte detalii din viața mea. Per total, o femeie din generația mea a cam închis ochii ca să nu rămână singură", mărturisea artista, la începutul anului, la PRO TV, potrivit viva.ro.

