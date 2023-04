Jorge, despre ziua în care a decis să divorțeze de fosta sa soție, Alina: M-am uitat la fiica mea... Știam că urmează jihadul!

"Cea mai mare durere a fost de două ori. O dată când l-am pierdut pe tata și a fost o durere cu recul, cu întârziere. A venit la vreo doi ani după moartea lui. Însă, cea mai mare durere, pe lângă cea de a-l pierde pe tata, a fost atunci când am plecat de lângă Karina. Dimineața aia, când eu am decis să divorțez de mama ei. Durerea pe care am simțit-o atunci, în momentul ăla, nu a trecut niciodată.

Adică în momentul în care eu m-am uitat în dimineața aia.... că am plecat dimineața devreme, în 2 ianuarie, țin minte și acum. Am plecat la prima oră, înainte să se trezească ea. M-am uitat la ea și golul ăla în stomac l-am simțit mult timp de atunci. Și aia a fost una dintre cele mai mari dureri. Știam că n-o să o văd o perioadă și știam că urmează jihadul! Asta a fost acum 11 ani, au trecut mulți ani, s-a vindecat acea rană, dar nu poți să uiți.

A fost cu un impact emotional foarte puternic! Îți rămâne și e bine să îți rămână, pentru că face parte din viață și nu e bine să pui sub preș, e bine să trăiești și să asimilezi. Să păstrezi în sufletul tău tot ce a fost și bun și mai puțin bun", a spus Jorge pentru cancan.ro.

Jorge a mărturisit de ce și-a înșelat soția: Mulți m-au judecat

Recent, Jorge a recunoscut că și-a înșelat actuala soție și a și explicat de ce a făcut-o.

"Sunt un tip asumat. Măcar eu am recunoscut. Și am făcut-o public, după ani. Nu spun că toți bărbații sunt la fel, pentru că eu cunosc cel mai fidel bărbat ever și de la el am luat exemplul. Dacă vreo doamnă care trece prin asta citește acum, să știi, draga mea, că tu ești perfectă. Bărbatul nu înșală pentru că iubita sau soția nu se ridică la falsele standarde ale lui. Problema este la el. El are o nesiguranță sau caută succesul și îl confundă cu succesul la femei, sau să fie iubit de cât mai multe pentru că el nu se iubește pe el.

Mulți m-au judecat, când am recunoscut public, însă pe mine nu mă interesează părerea celorlalți. Dacă mi-a afectat cu ceva cursul în carieră, nu-mi pasă. Eu vreau să fiu sincer cu mine și mă dezvolt. Nu sunt perfect. Încă lucrez și încă fac terapie pe diverse teme. Terapia face parte din viața mea și îi îndrum și pe copiii mei să aibă ședințe la psiholog sau life coach", a spus Jorge într-un interviu pentru viva.ro. Citește mai departe>>

