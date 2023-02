Joe Biden, vizită surpriză la Kiev. Ce a scris în cartea de oaspeți a lui Volodimir Zelenski - Foto în articol

Președintele Joe Biden s-a strecurat luni la Kiev, într-o vizită surpriză, pentru prima dată de când Rusia a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în urmă cu aproape un an, demonstrând într-o manieră personală dramatică angajamentul său față de această țară și lupta ei, pe măsură ce războiul intră într-o nouă fază incertă, scrie CNN.



Vizita extrem de secretă, care a avut loc în timp ce sirenele raidului aerian se auzeau răsunând în jurul Kievului, în timp ce Biden mergea alături de președintele Volodimir Zelenski în jurul Catedralei Sf. Mihail, vine într-un moment critic al conflictului, cu Rusia pregătindu-se pentru o ofensivă de primăvară așteptată și Ucraina sperând să își recapete în curând teritoriul.



Biden a anunțat o nouă asistență financiară de jumătate de miliard de dolari, spunând că pachetul va include mai multe echipamente militare, cum ar fi muniție de artilerie, dar și obuze. În plus, președintele SUA a spus că noi sancțiuni vor fi impuse Moscovei în cursul acestei săptămâni.

"Un an mai târziu, Kievul se ridică. Și Ucraina rămâne în picioare. Democrația rămâne în picioare", a spus Biden.



Statele Unite și alte națiuni occidentale au transportat în grabă arme, tancuri și muniții în Ucraina, în speranța de a schimba traiectoria războiului. Vizitând personal Ucraina, Biden oferă o imagine singulară a sprijinului american pentru Zelenski, care și-a petrecut anul trecut încercând să aducă lumea în spatele națiunii sale și făcând apel pentru și mai multe ajutoare.



Biden a sosit la Kiev la ora 8 dimineața, după o călătorie lungă, sub acoperire, de la Washington, și a ajuns la Palatul Mariinsky o jumătate de oră mai târziu. El a plecat de la Kiev în această după-amiază.

Joe Biden a scris un mesaj în cartea de oaspeți a lui Volodimir Zelenski, de la Palatul Mariinski, reședința oficială a președintelui Ucrainei.

"Sunt onorat să fiu primit din nou la Kiev pentru a-mi arăta solidaritatea și prietenia față de oamenii iubitori de libertate ai Ucrainei, domnule președinte", a scris Biden, conform unei fotografii postate de viceprim-ministrul pentru restaurarea Ucrainei, Oleksandr Kubrakov.

"Vă rog să acceptați cel mai profund respect al meu pentru curajul și leadership-ul dumneavoastră. Slava Ucraini! (Glorie Ucrainei). Joe Biden", a mai scris președintele american.

????????????????Grateful for support, Mr.Biden! It’s a great honor ti welcome ⁦@POTUS⁩ to Kyiv! ????????????????



⁦@USAmbKyiv⁩#StandWithUkraine pic.twitter.com/C1OC6FKmjW