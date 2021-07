Joe Biden face minuni pentru SUA. Prețul mesei de 4 Iulie a scăzut cu 60 de bani

Casa Albă a Statelor Unite ale Americii a anunțat că prețul mâncării pentru grătar a scăzut înainte de celebrarea Zilei Independenței, pe 4 iulie, se arată într-o postare pe Twitter și Instagram.

Potrivit postării de pe rețelele de socializare, prețul mâncării pentru grătare a scăzut cu 0,16 dolari de anul trecut. În bani românești ar fi vorba despre nu mai mult de 60 de bani. „Plănuiți să gătiți în acest an? Fiți în ton cu știrile. Potrivit Biroului Agricol, costul unui grătar cu ocazia zilei de 4 Iulie a scăzut față de anul trecut. Trebuia să fi fost în temă. Planul economic al lui Biden funcționează. Cu toții ne putem bucura de acest lucru”, se arată în descriere.

Alături de informațiile scrise sunt și niște figuri care ilustrează prețurile scăzute față de anul 2020. Astfel, kilogramul de fasole cu porc a scăzut la 1,9 dolari, cu 13% mai puțin decât anul trecut. Carnea de vită este și ea cu 8% mai ieftină decât în 2020, costând doar 8,2 dolari pe kilogram.

Înghețata este cu 5 procente mai ieftină decât a fost anul trecut înainte de Ziua Independenței. Pentru americani, acest desert este indispensabil cu ocazia grătarelor de 4 Iulie, iar prețul este acum de 4,69 dolari pentru 2.000 ml de înghețată.

Și carnea de porc este mai ieftină decât în 2020. 1,3 kilograme de cotlet de porc valorează 11,63 dolari, cu 2% mai puțin decât anul trecut. Limonada este mai ieftină cu aceeași pondere, costând 3,65 pentru puțin peste 2 litri. Jumătate de kilogram de cașcaval costă cu 1% mai puțin, adică 4,05 dolari. În final, chipsurile costă puțin sub 5 dolari pentru 300 grame.

