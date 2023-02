Joe Biden, cenzurat. Dovada că Vladimir Putin se teme și nu are sprijinul populației. Dacă privim în viitor, Rusia nu are cum să câștige / video

Joe Biden a fost cenzurat în Rusia, dovadă că Vladimir Putin se teme de câteva declarații făcute de președintele american. Acest lucru mai dovedește că populația din Rusia nu îl susține, așa tare, pe „comandantul suprem” cum vrea Vladimir Putin să se înțeleagă.

În schimb, discursul lui Vladimir Putin a fost dat peste tot.

Despre acest subiect s-a discutat la „Deferiți mass-media” cu Val Vâlcu, Bogdan Chirieac și Cozmin Gușă.

„Am avut două discursuri săptămâna aceasta - Joe Biden și Vladimir Putin. Acum Rusia poate mai are capacitatea să mențină conflictul o perioadă lungă, dar dacă privim în viitor, Rusia nu are cum să câștige. De ce? Noi am trăit sub comunism și vedem că se întâmplă la fel.

Discursul lui Joe Biden a fost cenzurat în Rusia, discursul lui Vladimir Putin a fost pe toate canalele. Unele televiziuni l-au dat în direct. Acest lucru arată că Vladimir Putin se teme, nu are sprijinul populației. Până la urmă, se teme de câteva cuvinte. Dacă poporul este strâns unit în jurul „comandatului suprem”, nu avea forța să reziste unor cuvinte?! L-au cenzurat pe Joe Biden peste tot”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la „Deferiți mass-media” de la DC News și DC News TV.

Preşedintele american Joe Biden a reconfirmat marţi seara sprijinul puternic al SUA pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova în cursul unei întâlniri bilaterale cu lidera de la Chişinău, Maia Sandu, în timp ce la Moscova, preşedintele rus Vladimir Putin abrogase un decret din 2012, în care se stipula că Rusia va căuta modalităţi de rezolvare a conflictului transnistrean în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, relatează miercuri mass-media de peste Prut.



La întâlnirea cu Maia Sandu, Biden a subliniat asistenţa în curs de desfăşurare a SUA pentru a ajuta Republica Moldova să-şi consolideze rezilienţa politică şi economică, inclusiv agenda sa de reformă democratică şi securitate energetică, precum şi pentru a face faţă efectelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei, conform unui comunicat al Casei Albe.



Maia Sandu a fost prezentă la discursul lui Biden de la Castelul Regal din Varşovia în care preşedintele american s-a referit şi la situaţia complicată din Republica Moldova, cerând aplauze pentru preşedinta Republicii Moldova.



„A fost un privilegiu să-l cunosc şi să ascult discursul istoric al lui Joe Biden, la Varşovia”, a declarat preşedinta Maia Sandu după ce liderul american a spus că e mândru să fie alături de moldoveni.

„Moldova preţuieşte libertatea şi ne angajăm să rămânem parte a lumii libere. Recunoştinţa mea sinceră faţă de preşedintele Biden pentru sprijinul său neclintit pentru Moldova şi pentru solidaritatea cu noi”, a scris Maia Sandu pe Twitter.





