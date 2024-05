Jennifer Lopez și-a anulat turneul pentru a fi alături de familie. ”Sunt complet devastată că v-am dezamăgit”

Abonații buletinului informativ 'On The JLo' au primit vineri un e-mail de la Jennifer Lopez în care se precizează: „Reprezentanții Live Nation au anunțat astăzi că turneul Jennifer Lopez US Summer 2024 Tour 'THIS IS ME...LIVE' este anulat”.

„Jennifer își ia o pauză pentru a fi alături de copiii ei, de familie și de prietenii apropiați”, se arată în anunț.

Lopez a oferit apoi un mesaj personal fanilor ei.

„Sunt complet dezolată și devastată că v-am dezamăgit. Vă rog să știți că nu aș face acest lucru dacă nu aș simți că este absolut necesar", a scris Jennifer Lopez. „Promit că mă voi revanșa față de voi și vom fi din nou împreună. Vă iubesc pe toți foarte mult. Până data viitoare...”, a mai transmis Jennifer Lopez

CNN a confirmat anularea turneului cu un reprezentant al companiei Live Nation.

Vestea vine pe fondul unor informații recente potrivit cărora Lopez și soțul ei, Ben Affleck, au locuit separat.

Cuplul s-a căsătorit în iulie 2022. Turneul lui Lopez era programat să înceapă pe 26 iunie în Orlando.

