Jean Paler, umilit de statul român. Joacă pe scenă pentru un ban în plus, deși are probleme de sănătate: Ce să fac cu suma asta mică

Jean Paler a trecut prin momente foarte grele, după ce a fost infectat cu COVID-19. Actorul a fost internat într-un spital din Brașov și a oferit detalii incredibile despre modul în care a fost tratat. Acesta susține că a fost lovit, îmbrâncit și chiar și înjurat în unitatea spitalicească.

"Într-o încăpere cu 6-8 paturi eram singur, wc-ul însemna un scaun care era tăiat pe mijloc și era în el o găleată, era ca în evul mediu. Și la pușcărie era mai bine, mâncarea era sub orice critică, un pușcăriaș o duce mult mai bine decât un bolnav.

Are mai mult de câștigat un pușcăriaș, niciun pic de căldură, după 4 zile am făcut rost de a doua pătură, cu chiu cu vai, cu rugăminți, scandal și ceartă. Am stat îmbrăcat cu două rânduri de pijama pe mine, cu o pătură care era dinainte să ajungă Ceaușescu președinte, cu greu m-am lipit cu a doua pătură. Așa m-au ținut la izolare zile întregi, nu am vorbit cu nimeni.

A venit o doctoriță împăiată și umflată care vorbea cu mine din tocul ușii, nu intra la mine, în așa zisul salon. Stătea pe la ușă, după hol, și de acolo vorbea cu mine. Mi-au făcut 5 teste și au ieșit toate neconcludente", a povestit Jean Paler la finalul anului trecut.

"M-a lovit. Au dat în mine, au țipat la mine"

"Ne încuiau ca pe câini în saloane, am vrut să plec, am ieșit pe holul spitalului, iar dintr-o dată m-am trezit cu vreo cinci pe mine, deși zile întregi n-am văzut țipenie de om, au sărit pe mine, mi-a dat unul brânci, unul m-a lovit, da, da au dat în mine. Unul dintre asistenții medicali, poate chiar medici erau, nu sunt sigur.

Au dat în mine și au țipat la mine, mi-au zis: „intră, mă, înăuntru, nu știi că n-ai voie, al dracului, nu auzi că n-ai voie să ieși pe hol. Alții mă loveau, alții mă drăcuiau. Alții îmi spuneau frumos. Am înțepenit de frig acolo, nu mai puteam rezista, le ceream să facă ceva, pentru că mă îmbolnăveam mai rău și mă băgau cu forța în camera de tortură. Asta am trăit", a completat el.

Jean Paler a urcat din nou pe scenă

Jean Paler a urcat din nou pe scenă, deși starea precară de sănătate nu prea îi permite. Motivul actorului este pensia mică pe care o are și care-l obligă să rămână în activitate.

La 68 de ani, Jean Paler se confruntă cu multe probleme de sănătate, însă situația financiară modestă îl obligă să urce pe scenă. La fel ca în fiecare an, carismaticul actor aduce zâmbetul pe chipurile turiștilor aflați în vacanță pe litoral, în pofida faptului că suferă de boli cronice care îi pun viața în pericol, în pofida pandemiei. După mai bine de 40 de ani de muncă, Jean Paler are o pensie mai mult decât modestă, care nu îi permite să trăiască decent.

În prezent, actorul este pensionar, locuiește cu familia în Sinaia, dar vara aceasta actorul are turnee la mare, chiar dacă valul patru al pandemiei și-a făcut deja simțită prezența în România. Cu hazul cunoscut, Jean Paler a vorbit despre situația sa financiară, în contextul în care, în 2023, situația pensionarilor cu venituri mici se va schimba, conform noii legi a pensiilor.

Ce pensie are Jean Paler

Actorul are o pensie de doar 920 de lei.

"Sunt puțini bani, ce să fac cu această sumă mică, mai muncesc vara, ca să strâng pentru iarnă, să nu ajung să mă împrumut de la vecini. Locuiesc la Sinaia și acolo trebuie căldură mereu, este frig în casă aproape tot anul. M-aș muta la București, unde clima este mai blândă, dar nu am reușit să vând apartamentul.

Dacă aș fi avut o pensie de 2.500 de lei, m-ar fi lovit norocul. Dar, probabil, nu voi fi acasă, când va veni norocul pe la mine. Într-o țară în care poporul e orfan, trebuie să muncim până le dăm de lucru preoților. Sunt și acum pe scenă și-mi fac meseria", a declarat Jean Paler, pentru impact.ro.