Iuliana Tudor, cea mai puternică amintire despre sărbătorile de iarnă: Ne aducea banane și Pepsi, erau un lux pe atunci

„2021 a fost un an cu muncă multă. Un an dificil, dar peste care am trecut cu bine! Sunt mândră că emisiunea „Vedeta Populară” și-a continuat drumul la TVR și mă bucur că am ajuns la șapte sezoane în care am descoperit oameni atât de frumoși și buni. Toate celelalte evenimente realizate s-au bucurat de succes la public și acest lucru ne face să mergem înainte și să construim, pentru bucuria românilor, programe speciale”, a spus Iuliana Tudor pentru DC News.

„Pentru 2022, îmi doresc să fim sănătoși cu toții. Să nu mai fim divizați... să fim toleranți cu cei care nu gândesc că noi, să acceptăm că adevărul fiecăruia poate fi diferit față de al altuia și să respectăm acest lucru fără să aruncăm cu piatra. De sărbători voi fi la părinții mei - Crăciun și Revelion. Pregătim casa, curtea și sufletele împreună pentru venirea Domnului Iisus”, ne-a mai spus Iuliana Tudor.



Cât despre cea mai puternică amintire a sa când vine vorba de sărbătorile de iarnă, vedeta ne-a zis: „La săniuș, cu vecinii mei, la colindat până nu mai simțeam picioarele de frig, mirosul de cozonaci făcuți de mama, portocalele, bananele și câteva sticle de Pepsi aduse de tati (erau un lux pe atunci)”.

Care a fost cea mai importantă lecție pe care v-a învățat-o pandemia?

Iuliana Tudor: Să mă bucur de azi! De acum! Și trăiesc! Să fiu mai prezentă în viața mea!

Arătați foarte bine la cei 44 de ani. Care este secretul Iulianei Tudor? Cum faceți să opriți timpul și să întineriți?

Iuliana Tudor: Muncesc, iubesc, mă bucur de orice, fac mișcare, am grijă ce mănânc și beau, și îmi țin inima bună!

Tocmai ce a fost aniversarea dumneavoastră. Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ați primit în cei 44 de ani?

Iuliana Tudor: Copilul meu cu infinita dragoste pe care a sădit-o în mine!

A devenit Iuliana Tudor de astăzi ce își dorea la 18 ani?

Iuliana Tudor: Nu. Am devenit un om cu mult mai împlinit decât visam. Viața a fost mai mult decât generoasă cu destinul meu. Și din nou sunt recunoscătoare!



Când v-a surprins viața în cel mai frumos mod posibil?

Iuliana Tudor: Cu fiecare revelație viața reîncepe! Totul e să ai ochii larg deschiși și să vezi. Apoi să înțelegi și să te lași în voia ei! E minunată fiecare zi. Pentru simplul fapt că trăiești!

Iuliana Tudor a devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune

Iuliana Tudor a devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de vedetă. Iuliana Tudor este atât profesionistul de televiziune care ţine în mâini destinul unei mega-producţii, cât şi femeia distinsă care-şi cântăreşte bine fiecare apariţie în mass-media.

Din toamna lui 2017, Iuliana Tudor aduce un format unic pe piaţa media românească, talent-show-ul de folclor Vedeta populară. Interpreţi care visează să devină celebri şi care cântă muzică populară au acum şansa să fie apreciaţi de o ţară întreagă. Prestaţia lor este jurizată de cinci personalităţi care iubesc folclorul.

