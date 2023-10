Italia vs Rusia în finala ATP de la Beijing. Cine a câștigat turneul?

Tenismanul italian Jannik Sinner a câştigat miercuri turneul ATP 500 de la Beijing, învingându-l în finală pe rusul Daniil Medvedev în două seturi, 7-6 (7/2), 7-6 (7/2).

Sinner, locul 7 ATP şi favorit numărul 6, a confirmat victoria sa din semifinale în faţa spaniolului Carlos Alcaraz (locul 2 mondial), dominându-l pe Medvedev pentru prima oară în şapte confruntări. Rusul, locul 3 ATP, a fost cap de serie numărul 2 la competiţia din capitala Chinei.



Italianul în vârstă de 22 de ani este supranumit "vulpea" datorită părului său roşu. El a câştigat miercuri al treilea său titlu din acest an, după Masters 1.000 de la Toronto şi turneul de la Montpellier.



După această victorie, Sinner va urca săptămâna viitoare trei locuri în clasamentul mondial, până pe poziţia a 4-a, după Novak Djokovic, Alcaraz şi Medvedev.



Va fi prima oară când un italian ajunge în top 5 ATP după Adriano Panatta, în 1976, în urmă cu 47 de ani.



Sinner a jucat în acest an prima sa semifinală de Mare Şlem, la Wimbledon, când a fost învins de Djokovic.



Medvedev a fost finalist la US Open luna trecută, pierzând în faţa Djokovic, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News