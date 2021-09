Islanda - România. Gică Popescu, amintire de la meciul din '96: "Ne puneam o singură întrebare: scorul"

Gheorghe Popescu a transmis un mesaj înaintea partidei: "Diseară, echipa națională joacă împotriva Islandei primul meci din seria de trei pe care le va disputa în această lună. Îmi amintesc de un joc pe care l-am disputat la Reykjavik, pe 9 octombrie 1996, în preliminariile pentru Coupe du Monde 1998. Am învins atunci Islanda cu 4-0, iar eu mi-am făcut cadou un gol chiar de ziua mea. Împlineam 29 de ani și eram căpitanul Barcelonei.

În acele vremuri, cu adversarii facili ne puneam o singură întrebare: scorul. Sigur, Islanda nu mai e un adversar facil, dimpotrivă. Cu toate problemele pe care le au azi, cred că vom întâlni un adversar care se va mobiliza în stilul propriu.

Am încredere în jucătorii noștri, cărora le urez succes în realizarea unui obiectiv deloc ușor, calificarea la Campionatul Mondial din Qatar. O competiție la care nu am mai fost prezenți chiar de la acea ediție din Franța. Hai, România".

Rădoi - Pentru mine meciul cu Islanda e o revanşă, am rămas acasă la European, vreau să mergem la Mondial

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Reykjavik, că îşi doreşte revanşa în faţa Islandei, precizând că dacă prima reprezentativă a fost oprită anul trecut în semifinalele barajului de calificare la EURO 2020 (scor 1-2), de data aceasta vrea victoria şi calificarea la Cupa Mondială din 2022.



"După părerea mea va fi un meci greu mâine, pentru că se vor întâlni două echipe cu jucători foarte dinamici de la mijloc în sus. Vor fi multe ocazii de poartă pentru ambele echipe şi cred că învingătoarea va fi cea cu organizare defensivă mai bună. În momentul în care a fost tragerea la sorţi, eu chiar mi-am dorit să jucăm cu Islanda. Nu ştiu dacă şi jucătorii, dar eu sper ca până la ora jocului să îi fac să înţeleagă importanţa acestui meci. Pentru mine este o revanşă şi aşa va fi cu siguranţă şi pentru jucătorii care au fost anul trecut aici. Adică în contextul actual, am rămas acasă la European, dar vreau să mergem la Mondial. Totul se rezumă la această propoziţie şi pentru mine şi pentru ei", a spus Rădoi.



"Jucătorul cheie al Islandei a fost Sigurdsson anul trecut (n.r. - autorul celor două goluri ale Islandei), dar acum el nu se află în lot. Acum, cu noul antrenor, cred că jocul Islandei se va schimba, la fel şi sistemul lor. În opinia mea Islanda de acum este mai bună decât Islanda de anul trecut. Asta chiar dacă are în lot foarte mult jucători tineri. Pentru că ei creează presiune asupra adversarului care are mingea din primul până în ultimul minut. Iar din acest punct de vedere pentru noi va fi dificil, pentru că suntem o echipă care ne place să creăm şi să ţinem mingea jos. Partida de mâine seară este cea mai importantă pentru că avem de luat o revanşă şi poate fi şi un mare avantaj din punct de vedere mental pentru meciurile care urmează", a adăugat el, potrivit Agerpres.