Irina Margareta Nistor, revoltată de nominalizările la OSCAR 2022: „S-au molipsit cu același microb"

Criticul de film, Irina-Margareta Nistor a vorbit, în exclusivitate pentru Spectacola, despre nominalizările făcute la Premiile Oscar 2022.

Decernarea Premiilor Oscar de anul acesta va avea loc pe 28 martie. Trofee vor fi acordate filmelor, actorilor, regizorilor care au fost nominalizați în cele 23 de categorii existente. La ediția de anul acesta, au putut fi nominalizate doar filmele apărute între 1 martie şi 31 decembrie 2021.

Westernul cu elemente psihologice, "The Power of the Dog", difuzat și pe Netflix, este nominalizat la 12 categorii, printre care și cea pentru cel mai bun film, unde concurează cu peliculele "Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King" "Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley" şi "West Side Story".

Ce spune Irina Margareta Nistor despre nominalizări

"Din păcate tot sinistrul- mai mult ca perfect cu regizoare cu tot vor lua caimacul, de zici că s-au molipsit toate juriile cu același microb. Și măcar dacă nu l-ar fi ignorat pe Cumberbatch, Dar Will Smith, cred că deja se jenează că-i ia mereu fața. Regret că nu-i nominalizată la secundare Rita Moreno, e genială și în remake și ar fi avut despre ce scrie ziarele sau netul. Măcar să n-o uite pe Judi Dench, că din toate peliculele nominalizate, Belfast is the best și vine și în oraș.

O altă nedreptate Chalamet, merită o nominalizare pentru Dune, dar nu s-or fi decis că nemții la Berlinală, care nu mai dau urși feminini și masculine, o fi mai fluid. Singura relativ certitudine, Drive mai car , dacă nu socotim și minunatul Encanto.", a spus Irina-Margareta Nistor, critic de film, pentru Spectacola.

