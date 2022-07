Ion Ţiriac: Pe hârtie, Halep nu are adversar la Wimbledon/ De ce nu merge la semifinale şi finală

”Am auzit că a câştigat, trebuie s-o felicităm toţi. Pe hârtie, e pe departe cea care trebuie să câştige turneul. Nu cred că poate să o bată nimeni. Poate doar să piardă singură.

Nu, nu mă duc la finală. Nu mă duc nu pentru Simona, că m-aş duce cu plăcere, dar nu sunt de acord cu faptul că nu i-au lăsat pe ruşi şi pe bieloruşi să joace. N-au nicio vină, nu vrem război niciunul dintre noi, nici ei, dar n-au nimic cu sportivii.

Simona, pe hârtie, nu are adversar, dar să nu cumva să-l piardă, s-a mai întâmplat”, a spus Ion Ţiriac, citat de Adevărul.

Halep şi Rybakina au prefaţat semifinala Wimbledon. Ce avantaje cred sportivele că au

”Mă bazez pe experiența mea, pe multele meciuri jucate. Am mai fost în această ipostază. După ce ajungi într-o asemenea fază a competiției, următoarea dată ești mai bine, pentru că înveți lucruri”, a spus Simona Halep.

”Cred că în acest joc cheia va fi serviciul meu, jocul agresiv. Ea este o mare campioană. Se mișcă foarte bine, citește foarte bine jocul. Încerc doar să fac tot posibilul, să mă concentrez pe lucruri pe care le pot controla: serviciul meu, loviturile mele, emoțiile”, a precizat Elena Rybakina, citată de Digisport.

Anisimova, dezamăgită de meciul cu Halep

”Cred că Simona a jucat foarte bine, ca întotdeauna. Pur și simplu nu am putut să-mi intensific jocul sau am făcut-o foarte târziu. Sunt supărată, pentru că aș fi putut juca mult mai bine. Dar voi învăța doar din experiență.

Cred că am fost destul de stresată în acest meci. Nu știu. Pur și simplu m-am simțit foarte rigidă și înghețată. Am devenit foarte emoționată în scaun pentru că nu jucam prea bine (n.r. în momentul în care a fost la un pas să izbucnească în plâns, într-una dintre pauzele setului 2).. Nu prea îmi place să nu joc la maxim, mai ales pe un stadion atât de plin. Este foarte dezamăgitor pentru mine. Așa că am fost foarte supărată.

Dar apoi am încercat să-mi dau seama cum aș putea juca mai bine. Am început să devin puțin mai relaxată, să intru mai mult în lovituri și să mă lupt. Nu pot să spun că am fost emoționată, nu a fost la fel ca la meciul cu Gauff, când am jucat în premieră pe central. A fost puțin diferit astăzi. Dar cu Simona este foarte greu de jucat. Este greu să-ți dai seama cum să joci cel mai bun tenis al tău împotriva ei”, a declarat Amanda Anisimova, potrivit Eurosport. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Boris Becker, mesaj pentru Ion Ţiriac din închisoare. Ce au vorbit cei doi

Fostul mare tenismen Boris Becker, aflat în închisoare pentru că nu şi-ar fi plătit datoriile către stat, a avut o discuţie din spatele gratiilor cu Ion Ţiriac.

”Mi-a spus prin mesaj că primele zile au fost extrem de grele și că închisoarea era foarte bine păzită, dar lucrurile începeau să devină mai bune”, a spus Ion Țiriac, pentru L'Equipe.

Ion Ţiriac l-a manageriat pe Boris Becker la începutul carierei germanului. Acum, Becker vrea să facă bani şi din închisoare, şi a anunţat că urmează să scrie o carte.

"Va fi și despre alte lucruri din viața sa. Astfel, el încearcă să-și ocupe timpul în închisoare. Este o modalitate bună de a o face. El știe că va exista interes pentru o asemenea carte", susține publicația The Sun, care citează o persoană apropiată lui Becker, scrie Digisport. CITEŞTE AICI MAI MULTE

