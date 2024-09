Ion Țiriac își anunță candidatura la prezidențiale: Absolut serios, dar nu acum, ci în 2064

Citește și articolul - David Popovici, solicitare care l-a lăsat fără reacţie pe Ion Ţiriac. "Cum adică? Dumneata eşti campion olimpic"

În prima parte a discuției din cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu, de la Gazeta Sporturilor, omul de afaceri Ion Țiriac părea foarte serios cu privire la hotărârea de a candida la alegerile prezidențiale, dar în câteva secunde a dat o nuanță mesajului său.

Ion Țiriac: ”Candidez la președinție, dar în 2064”

Fostul mare jucător de tenis a transmis, mai în glumă, mai în serios, faptul că ar candida în 2064, pentru a avea timp până atunci ”să le demonstreze românilor” ce poate.

”Vă spun o noutate, puteți să o dați publică. O să candidez la președinție! Absolut serios, dar nu acum, ci în 2064, pentru că, până atunci, trebuie să le demonstrez românilor ce pot să fac. Nu pot să candidez la președinție, fără să demonstrez. Noi nu avem nevoie de publicitate. Noi suntem o fundație, suntem o familie”, a declarat Ion Țiriac, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”.

Ion Țiriac a fost invitat la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de la Gazeta Sporturilor, unde a fost chestionat câți bani a primit în plus la pensie, în urma recalculării. Conform unor informații, pensia lui Ion Țiriac era luna trecută de 12.000 de lei, datorită carierei sportive și a faptului că a avut post în Ministerul de Interne.

“Domnule Țiriac, ați primit pensia recalculată. Aveți pensie, nu?“, a fost întrebat omul de afaceri de Ovidiu Ioanițoaia.

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă... asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu...“, a spus Ion Țiriac.

Averea lui Ion Țiriac ar fi de 2,1 miliarde de euro?

“Dar spuneți-mi estimarea asta că averea dumneavoastră ar fi de 2,1 miliarde de euro e corectă?“, a insistat moderatorul.

“Cred că ne jignește lumea, domn'le! Oamenii ăștia muncesc în fiecare an. Eu am muncit pentru turneul ăla de tenis de la Madrid 20 de ani“, a declarat Ion Țiriac.

“Nu sunt bogat! Am dat totul fundației, cu plăcere. Iar ce fac eu astăzi e din cauză că am avut mai mult noroc în viață decât alții“, a mai precizat Ion Țiriac. Vezi articolul aici!

Ion Țiriac a făcut recent o descriere la ce a ajuns tenisul feminin actual.

”În special în ziua de astăzi, când vezi puștoaice la 18-19 ani care au 1,85 metri înălțime și care îți lovesc mingea cu 200 km/h… jucătoare care nu știu să scrie sau să citească, dar pleznesc mingea de nu o vezi... ! Atenție: tenisul a devenit un concurs de vânătoare. Nu mai e Năstase, să îți facă mingea... Nu mai există, la viteza asta. Nu ai cum să tai picioarele nimănui, ca să fugă mai încet. Nu ai cum să le iei rachetele din mână”, a spus Ion Țiriac, citat de Prosport. Vezi articolul aici!

