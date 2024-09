Câți bani primește Ion Țiriac în plus la pensie, după recalculare: Mi-e rușine să spun! Nu sunt bogat

Ion Țiriac a fost invitat la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, la Gazeta Sporturilor, unde a fost întrebat câți bani a primit în plus la pensie după recalculare, potrivit gsp.ro.

Deciziile de recalculare au început să fie trimise pensionarilor din România începând cu data de 16 august 2024. Potrivit unor informații, pensia lui Ion Țiriac se ridica luna trecută la 12.000 de lei, datorită carierei sportive consistente și a faptului că a avut post în Ministerul de Interne.

„Domnule Țiriac, ați primit pensia recalculată. Aveți pensie, nu?“, a fost întrebat omul de afaceri.

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă... asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu...“, a spus Ion Țiriac.

„Dar spuneți-mi estimarea asta că averea dumneavoastră ar fi de 2,1 miliarde de euro e corectă?“, a insistat moderatorul.

„Cred că ne jignește lumea, domn'le! Oamenii ăștia muncesc în fiecare an. Eu am muncit pentru turneul ăla de tenis de la Madrid 20 de ani“, a precizat Țiriac.

„Nu sunt bogat! Am dat totul fundației, cu plăcere. Iar ce fac eu astăzi e din cauză că am avut mai mult noroc în viață decât alții“, a mai precizat Ion Țiriac.

Recalcularea pensiilor a iscat nemulțumire în rândul unor pensionari cărora pensiile le-aru fost diminuate doar pe hârtie. Deși vor continua să primească începând cu această lună pensia pe care au primit-o până acum, faptul că nu vor mai beneficia de următoarele măriri i-a nemulțumit profund. În schimb, milioane de pensionari cu stagii de cotizare de peste 25 de ani au primit majorări substanțiale la pensie.

