Ion Țiriac a dezvăluit cum ar pune capăt războiului din Ucraina: „Dacă aș fi împăratul Europei, asta aș face!”

„Războiul, în secolul ăsta, nu-și are locul. Nu-și are locul pentru că ferească Dumnezeu să găsești pe cineva care să apese butonul (gesticulează, făcând referire la amenințarea nucleară). Nu Rusia, nu Statele Unite, nu Germania, nu Franța. Nu, ci un nebun, undeva.

Asta nu ne trebuie nouă! Ferească Dumnezeu, în fiecare zi vedem un soldat rus mort, un soldat ucrainean mort. Orice mort e mult prea mult, dar uită-te ce se întâmplă din punct de vedere economic. Uite cum aceste sancțiuni pe care le-am tot făcut se întorc la noi! Războiul ăsta ar trebui, într-un fel sau altul, să se termine mâine.

Eu, dacă aș fi împăratul Europei, aș aduna toate națiunile, aș pune toți președinții la masă. „Vă rog frumos, ia veniți la masă. Haideți să stăm aici, cum o rezolvăm?” Altfel, ieșim afară din context. Eu sunt atât de bătrân încât am trăit al Doilea Război Mondial. Îmi aduc aminte de bombe ... uite ce se întâmplă acum, ne e frică de centrala aia (n.r. - centrala de la Zaporojie) care e nepăzită bine. Să sperăm că se termină repede.”, a declarat Ion Țiriac, pentru GSP.ro.

Scandalul de la Wimbledon

Fostul mare sportiv român a dezvăluit și motivul pentru care a refuzat să meargă la Wimbledon.

"Am refuzat să merg la Wimbledon, am spus că nu pot să mă duc pentru că sunt absolut contra deciziei pe care au luat-o cu rușii și bielorușii. Ce au acești tineri cu războiul? Războiul n-ar trebui să existe, absolut, de acord din toate punctele de vedere. Da să îi elimini pe jucătorii ăștia...?!

Wimbledon a făcut întotdeauna ce a vrut, n-a ținut cont de nimeni, e separat de toată lumea, nu îi interesează nimic. Asta au hotărât și asta au făcut. Culmea ridicolului e că a câștigat o rusoaică (n.r. - kazaha Rybakina)", a mai spus Ion Țiriac, pentru sursa citată.

Ion Țiriac, despre Simona Halep: Cu tot respectul, nu are jocuri!

Ion Țiriac consideră că problemele fizice pe care Simona Halep le-a avut pe tot parcursul carierei sale i-au blocat ascensiunea pe care ar fi putut să o aibă.

„N-aș vrea să vorbesc mult despre Simona, pentru că ea are viața ei, a făcut lucruri extraordinare, e o femeie tânără. Nu pot s-o compar cu Nadal, pentru că e un pic diferită treaba… Să aibă grijă de fizic, că de acolo i se trage absolut tot ce i se trage! Nu pot să am o părere calificată, pentru că n-am văzut-o cum arată fizic, n-am văzut nici cum arată tehnic în momentul de față. Practic, nu știu ce fel de strategii mai are în jocul ei, unde stă pe teren, cum se găsește.

Și apoi, cu tot respectul, Simona nu are jocuri! În ultimii doi ani, ea a jucat 10-15% din întâlnirile pe care trebuia să le joace. De asta îi e greu, nu are o bază. Din nou, numai talentul își spune cuvântul la Simona.

O mai spun o dată. La 30 de ani, ea a făcut minuni. Dacă cineva o lua la 14 ani și o antrena ca lumea, probabil că făcea minuni înmulțite cu 3. La 14 ani, trebuia ca Halep să facă cele patru-cinci ore pe zi de antrenament, pe care nu le-a făcut. A avut extraordinar de mult talent, dar uite că fizicul nu poate fi făcut la 30 de ani, e prea târziu. La vârsta asta, pui deja ultima rotiță”, a mai explicat Ion Țiriac, pentru sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News