Ioana Stăncel, ghid de supraviețuire pentru români. Când și cum mergem la magazin dacă vrem relaxarea restricțiilor

"Consider că aceste măsuri, deși au fost criticate, și criticile sunt îndreptățite dacă luăm în considerare doar spațiul și timpul care se comprimă, dar scopul măsurilor este de reduce numărul de persoane. Numărul de persoane se reduce prin acea recomandare ca o singură persoană din familie să meargă la cumpărături, de obicei să fie desemnată acea persoană care se știe că are o imunitate mai bună, nu are comorbidități și să fie în general aceeași persoană.

Atunci, pentru că aceste măsuri sunt delimitate în timp, pentru maxim 6 săptămâni, estimăm că vor fi necesare, ne vom limita fiecare dintre noi la cele cumpărături, la acele servicii care sunt strict necesare și sunt urgente. Învățăm să ne prioritizăm, nu ne ducem în fiecare zi la cumpărături, nu mergem în fiecare zi să ne plătim facturile. Dacă înțelegem aceste lucruri și înțelegem că nu sunt măsuri împotriva populației, ci pentru a ține activitatea economică deschisă, dar pentru a ne proteja, este în interesul nostru, al tuturor, să colaborăm pentru a reveni la o viață normală.", a declarat Ioana Stăncel la RealitateaPlus.