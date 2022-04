Ioana Ginghină, SILUETĂ de invidiat la 44 de ani. "Când veneam din tabere, tata mă aștepta cu cântarul acasă"

Ioana Ginghină este una dintre persoanele publice care este foarte atentă la ce mănâncă și nu uită niciodată să facă sport, fapt ce se vede în silueta ei. Vedeta a dezvăluit, pentru Spectacola, ce dietă urmează și de la cine a moștenit aceste obiceiuri sănătoase. "Dintotdeauna am avut grijă de ce mănânc, pentru că tatăl meu este fost profesor de educație fizică și face și acum sport, la 79 de ani. Drept urmare, eu și sora mea am crescut în casă cu dietă, nu cură de slăbire, dietă toată viața. Eu de mică, seara nu mâncam decât un iaurt sau un fruct. Eu când veneam din tabere, mă aștepta tata cu cântarul acasă. Deci obsesia mea nu e așa, că mi-am creat-o. Eu așa am fost crescută. Tata făcând box, tot timpul a trebuit să se mențină la un 75 de kilograme și el și acum arată la corp ca un tânăr de 35 de ani. Am învățat că sportul constant, nu extrem de mult, acolo 45 de minute, o oră, te face să ai un corp armonios toată viața. Sportul trebuie să se facă în funcție de vârstă. Tata făcea box și tenis de câmp și acum face înot și bicicletă. Și noi femeile trebuie să schimbăm.. mai trecem la yoga, pilates.", a dezvăluit Ioana Ginghină, pentru Spectacola.

La ce alimente a renunțat

"Evit zahărul, dar dulciuri mănânc zilnic, mănânc dulciuri raw vegane, îmi plac dulciurile foarte mult și mi-e greu să renunț. Contează și cantitatea să nu fie mare. Zahăr mănânc foarte rar, dacă merg la o zi de naștere. Nu vreau să mă transform într-o povară pentru cei din jur. Eu țin acum post, dar dacă mâine mă invită cineva la masă, n-o să refuz. O să mănânc puțin din fiecare.",a continuat aceasta.

Ce spune actrița despre rolul de model

Chiar cu ceva timp în urmă, Ioana Ginghină a strălucit la prezentarea de modă Soirées de la Mode, unde a purtat o ținută inedită. Actrița ne-a dezvăluit faptul că nu știa ce rochia va îmbrăca, a aflat lucrul acesta cu câteva ore înainte să înceapă spectacolul. "Am mai fost o dată model, chiar acum doi ani. Am avut tot o rochie transparentă, dar nu chiar așa de transparentă. Eu sunt foarte relaxată din multe puncte de vedere și mă bucur de orice experiență."

