Ioana Ginghină, de sărbători, alături de fostul soț, Alexandru Papadopol: Suntem în discuții. Nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla

"Planuri de Revelion încă nu am pentru că, în fiecare an, eu plecam în vacanță imediat după Revelion… Anul acesta aș fi vrut să fac același lucru, încă nu mi-am pierdut speranța. Dar aștept să văd ce restricții sunt și care vor mai fi luate, în contextul pandemiei, de cei din afară. Inițial, am fi vrut Austria, după care am zis Marea Britanie. Dar și acolo s-a complicat un pic situația. Vedem, poate Germania, Spania, Italia, sper să plecăm undeva imediat după Anul Nou. Dar de Revelion nu avem niciun plan. De Crăciun, ca în fiecare an, bineînțeles că o să mergem la Sibiu, să-mi văd familia, pe sora mea, pe mama, pe tata, nepoata, toate rudele, prietenii pe care îi am acolo… Așadar, până pe 27-28 decembrie o să fiu la Sibiu", a spus Ioana Ginghină pentru ciao.ro.

"Suntem în discuții"

"Ruxandra face Sărbătorile cu noi, cu mine și cu Cristi. Dar va ajunge și pe la tatăl ei, la un moment dat. Încă nu am făcut un program bătut în cuie. În principiu, suntem în discuții dacă Alexandru va trece în seara de Ajun pe la noi, să ciocnească un pahar cu noi și să o îmbrățișeze pe Ruxi. Nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla și acest lucru", a mai spus actrița.

"Mă interesează să fiu fericită"

"Mi-am făcut o listă cu rezoluțiile pe care vreau să le îndeplinesc în 2022. Iar Moș Crăciun, făcut de cei apropiați, vreau să mă surprindă. Ani buni am tot făcut scrisori și poate că am primit ce scriam pe scrisoare, dar numai fericită nu eram. Așa încât acum îmi doresc să vină Moș Crăciun, să mă surprindă, să fiu și eu fericită ca cei pe care îi fac eu fericiți atunci când îi surprind cu cadouri sub brad. Și nu mă mai interesează un anume obiect, lucru sau o anume bijuterie. Mă interesează să fiu fericită în primul și primul rând și să fiu surprinsă. Cred că am învățat cu toții în această perioadă că cel mai important este să ne avem unii pe alții. Că cercul de oameni apropiați, de oameni dragi s-a restrâns foarte tare. Și că cel mai important este să avem oameni de calitate alături, și care simțim că ne iubesc", a spus Ioana Ginghină.

