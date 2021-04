Ioana Constantin, motivele pentru care a fost demis Vlad Voiculescu. "Nici nu a ajuns să se lupte cu mafia din sănătate"

"Vlad Voiculescu nici nu a ajuns să se lupte cu mafia din sănătate, cum le place unora să creadă. Vlad Voiculescu a fost demis pentru incompetență, pentru lipsa capacității manageriale într-o criză sanitară în care e nevoie de decizii rapide, de autoritate, de coerență și, desigur, a fost demis și pentru lipsa conduitei instituționale pe care întreaga echipă din jurul lui a demonstrat-o. Voiculescu nu avea cum să rezolve toate problemele adunate în decenii în sistemul de sănătate politizat și furat, dar nu a avut capacitatea de a gestiona crizele zilnice.

Sigur că la mijloc e o dublă răfuială politică: PNL vs. USR-PLUS și USR Vs. PLUS. Dar asta contează mai puțin, Vlad Voiculescu trebuia să plece. Rămâne întrebarea: Arafat când pleacă?", a scris Ioana Constantin pe Facebook.

