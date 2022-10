”Întreaga națiune este în doliu”. 10 persoane au murit în explozia unei benzinării (VIDEO)

Premierul irlandez Michael Martin a declarat că întreaga națiune deplânge 10 persoane ucise într-o explozie devastatoare la o benzinărie, pe măsură ce au apărut mai multe detalii despre victime.

Explozia petrecută vineri la benzinăria din Creeslough, Co Donegal, a luat viețile a patru bărbați, trei femei și a trei copii. Opt persoane rănite în explozie au rămas sâmbătă la spital.

Explozia este tratată ca un ”accident tragic” de către poliția irlandeză, scrie Sky News.

Preierul irlandez, Michael Martin a vizitat locul și a vorbit cu membrii serviciilor de urgență care au lucrat timp de 24 de ore pentru a localiza victimele în urma exploziei. Îndelungata operațiune de căutare și recuperare s-a încheiat sâmbătă după-amiază.

”Mulți voluntari s-au grăbit la fața locului pentru a încerca să facă tot ce le-a stat în putință pentru a ajuta, deoarece a fost o scenă îngrozitoare. Vreau să le mulțumesc pentru că i-au ajutat pe cei care au fost prinși și răniți. Trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini comunitatea. Cuvintele singure nu vor consola pe cineva care a pierdut o persoană dragă și trebuie să fim alături de ei. Vom fi alături de ei o perioadă de timp”, a adăugat acesta.

Președintele Sinn Fein, Mary Lou McDonald, liderul principalului partid de opoziție din Irlanda, a vizitat, de asemenea, Creeslough sâmbătă seara, la fel ca vicepremierul țării, Tanaiste Leo Varadkar.

Liderii politici s-au alăturat ulterior membrilor serviciilor de urgență și locuitorilor locali pentru un serviciu pentru victime la o biserică din apropiere.

Three dead after a massive gas explosion at the Applegreen service station in Creeslough, Co Donegal, Republic of Ireland. pic.twitter.com/AwVHOr4UFo