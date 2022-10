"Eu nu cred că intrăm în Schengen. Eu cred că ne-am bătut singuri cuie în talpă şi cu Legile justiției, şi cu abordarea pe Schengen. Păi, nouă ni s-a spus că Legile justiţiei trebuie acordate cu legislaţia europeană, tocmai ca o condiţie pentru a fi acceptaţi în Schengen. Eu vă spun că am acordat aceste legi, le-am dezacordat cu tot ce înseamnă prevedere constituţională, le-am dezacordat cu tot ce înseamnă bunul simţ al cetăţeanului, le-am făcut într-o formă pe care ne-au cerut-o ambasadele, cine ne-a mai cerut, tot să intrăm în Schengen.

Pariul meu este că nu vom intra în Schengen. Ideea că vom fi acceptați doar cu Schengen Aero şi restul nu mă interesează este o poveste! Pe mine mă interesează ca fluxurile economice, tot ce înseamnă transport comercial să poată să salveze o zi, două, trei din ceea ce înseamnă munca lor, pentru că asta se traduce în costuri. Nimeni nu şi-a pus problema cât costă un transport care, în loc să dureze o săptămână, durează două săptămâni sau, mă rog, prea puţini şi-au pus problema.

Am făcut o deplasare, vara asta, cu maşina în zona Grecia - Bulgaria - Turcia - România şi vă spun că am stat în vămi foarte mult. Am stat puţin şi în vama slovenă, unde este Schengen - veneam din Italia. Oricum, era un spaţiu Schengen unde am stat la vamă şi, în general, în vămile din Grecia, Bulgaria şi România am stat mult. Nu este normal! Până la urmă şi noi suntem cetățeni europeni, românii plătesc taxe", a spus Radu Popa, la DCNews TV.

Europarlamentarii români solicită o discuție cu Rutte. Aderarea la Schengen, motivul întâlnirii

Europarlamentarii USR şi REPER solicită întâlniri cu premierul Olandei, Mark Rutte, şi cu parlamentarii din această ţară pentru a lămuri rezervele asupra aderării României în Schengen, se afirmă într-un comunicat al Delegaţiei României din grupul Renew Europe transmis sâmbătă, conform Agerpres.



Delegaţiile USR şi REPER din Parlamentul European au trimis, sâmbătă, două scrisori comune către premierul Olandei, Mark Rutte, şi Camera Reprezentanţilor din Parlamentul olandez prin care cer o întâlnire cu şeful guvernului şi o discuţie cu comisia de afaceri europene pe subiectul accesului României în spaţiul de liberă circulaţie Schengen, menţionează sursa citată.



Solicitările sunt făcute urma moţiunii adoptate în 20 octombrie de parlamentarii olandezi pe tema aderării României şi Bulgariei în Schengen.



"Partidul politic pe care îl reprezentaţi şi Coaliţia pe care o conduceţi au o responsabilitate în faţa poporului olandez, dar în egală măsură în faţa românilor şi a restului cetăţenilor europeni. Deciziile legate de Schengen nu ar trebui să fie conduse doar de agendele naţionale, ci de o perspectivă mai largă şi de o analiză atentă a efectelor acestora faţă de toţi europenii. Ne oferim să facem tot ce ne stă în putere pentru o decizie pozitivă a guvernului olandez în vederea aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen", se arată în scrisoarea transmisă de eurodeputaţii USR şi REPER premierul Rutte, conform comunicatului.

Reformele din justiție, mărul discordiei în procesul de aderare

"Citind Moţiunea dumneavoastră, suntem convinşi că un schimb de opinii mai direct asupra evoluţiilor din ţara noastră va răspunde întrebărilor dumneavoastră referitoare la implementarea legislaţiei UE şi a acquis-ului Schengen de către România. Aţi îndreptat aceste întrebări către guvernul dumneavoastră, dar considerăm că, în calitate de legiuitori, ne putem ajuta reciproc pentru a ne asigura că guvernele noastre ţin seama în mod corespunzător de toate perspectivele şi, prin urmare, iau deciziile corecte pentru poporul olandez, respectiv pentru poporul român", se precizează şi în scrisoarea către Parlamentul din Olanda.



Eurodeputaţii USR şi REPER le-au transmis parlamentarilor olandezi şi că au susţinut activ reforme în domeniul justiţiei şi luptei anticorupţie şi au sancţionat activ derapajele interne pe aceste teme, dar că sunt angajaţi ferm în aderarea României la spaţiul Schengen, mai arată sursa citată.



"Orice probleme mai există încă în România pot fi ajustate prin controalele şi echilibrele din societatea şi instituţiile româneşti sau prin noile instrumente adoptate la nivelul UE care examinează şi condiţionează un performanţa statului de drept al statului membru", mai transmit europarlamentarii USR şi REPER.



Scrisorile au fost semnate de europarlamentarii români: Dragoş Tudorache - şeful Delegaţiei REPER - Renew Europe, Dacian Cioloş, Dragos Pîslaru, Ramona Strugariu, Alin Mituţa - REPER, precum şi Vlad Botoş - şeful Delegaţiei USR - Renew Europe, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuţă - USR.

