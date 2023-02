Interpelare pentru Dumitru Prunariu. Controverse privind concursul pentru postul de director al Agenției Spațiale Române

Mai multe persoane i-au semnalat public președintelui de onoare al Agenției Dumitru Prunariu că după ce s-au publicat condițiile de concurs pentru ocuparea postului, părerile sunt îmărțite privind condițiile de organizare, scrie DefenseRomania.

„Unii cercetatori cu activitate recunoscuta considera chiar ca s-ar compromite profesional daca ar participa in acele conditii la concurs. Care este opinia dumneavoastra ca unul din cei mai consacrati specialisti in domeniu?”, se arată în interpelarea adresată lui Dumitru Prunariu.

Redăm textul interpelării:

„Agenția Spațială Română (ROSA) este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, funcționând conform H.G. nr. 923/1995 în sistemul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Avand in vedere amploarea luata in lume de activitatile spatiale si importanta institutiilor internationale si nationale care coordoneaza astfel de activitati, avand in vedere si implicarea acestor activitati in economie si viata de zi cu zi a societatii, la mijlocul anului 2021 a fost demarat procesul de reorganizare a ROSA, ca entitate în subordinea directă a Guvernului României, cu scopul de a eficientiza activitatea acesteia, respectiv reorganizarea ei ca entitate cu inițiativă legislativă, de a-i asigura rolul inter-instituțional/inter-ministerial pe care îl are, cat si de reprezentare și coordonare a diverselor organisme, dar si pentru asigurarea adecvata a finanțării pentru activitatea curentă a ROSA.

La baza procesului a stat analiza activității ROSA cu accent pe cea de reprezentare internațională precum și pe cea de organizație cu activitate inter-instituțională/inter-ministerială și de securitate.

Procesul de reorganizare a fost stopat la nivelul unor directii ale autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare (M.C.I.D.), care isi doresc demult subordonarea ROSA.

Referitor la concursul de Director General ROSA, reprezentanții acesteia și-au exprimat disponibilitatea de a acorda sprijin in vederea elaborării metodologiei și a condițiilor de concurs pentru ocuparea funcției de DG-ROSA. Acest aspect a fost discutat în ședința Consiliului Științific al ROSA din decembrie 2022, in corelare cu reorganizarea institutionala a agentiei noastre spatiale. O adresă oficială a fost înaintată reprezentanților M.C.I.D. în acest sens.

Metodologia de concurs, tematica de concurs (bibliografia) s-au realizat fără consultarea ROSA. Acestea, specificate în anuntul pentru lansarea concursului pentru ocuparea funcției de DG-ROSA nu sunt specifice funcției pentru care se organizeaza concursul.

Pe langa aceasta, este logic ca un astfel de concurs sa se organizeze abia dupa reorganizarea institutionala a ROSA, in afara de cazul in care exista anumite interese particulare.

Cerințele postului au fost stabilite prin extragerea cerințelor minimale din fișa postului de DG-ROSA, pusă la dispoziția M.C.I.D., fiind formulate ca cerințe cu caracter general, total insuficiente profesional pentru postul de DG-ROSA si fara a tine seama de pregatirea profesionala pe care ar trebui sa o aiba conducatorul unei astfel de institutii.

Unele dintre cerinte incalca chiar prevederile Ordinului M.C.I.D. nr. 21980 din 22.12.2022 privind aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

Conform acestui ordin, la conditiile specifice de indeplinit pentru ocuparea postului de director general, se solicita candidatului „sa fie specialist in cel putin unul din domeniile de activitate ale institutiei, atestat cel putin ca cercetator stiintific gradul II (CS II) sau sa detina un grad de cercetator stiintific experimentat echivalent, care indeplineste cel putin standardele minimale nationale pentru CS II in domeniul de activitate al institutiei, in vigoare la data publicarii anuntului pentru concurs”. In cerintele pentru concursul DG-ROSA publicate pe site-ul ministerului se specifica drept cerinta: detinerea „gradului științific minim CS II sau deținerea titlului de doctor în științe inginerești sau matematică și științe ale naturii”. Titlul de doctor se obtine mult mai usor decat titlul de Cercetator Stiintific chiar gradul III, cu atat mai mult gradul II, ca sa nu mai vorbim de atatea controverse privind modul de obtinere al unor titluri de doctor.

Extinderea domeniului de competenta de la cel aero-spatial la stiinte ingineresti sau matematica si stiinte ale naturii scade drastic capacitatea unui posibil candidat la postul de DG-ROSA de a intelege implicatiile si a conduce competent o astfel de institutie. Teoretic, in aceste conditii ar putea ajunge sa conduca agentia spatiala si un horticultor care are doctorat in cresterea verzei.

Bibliografia precizată în anunțul de concurs nu este specifică postului de director general al unei agenții spațiale, fiind specifică unui concurs pentru ocuparea unui post de funcționar public.

O alta anomalie care se regaseste in conditiile de concurs este incheierea unui Contract Individual de Munca (CIM) între cel care va deveni DG-ROSA și M.C.I.D., practica inexistenta in relatiile cu alte institutii și organizații aflate în coordonare/subordine, cu atat mai mult cu cat ROSA este institutie publica finantata integral din fonduri proprii, cu personalitate juridica, al carei director general in mod legal trebuie sa fie angajat al acesteia, avand contract de munca cu institutia pe care o conduce.

Pana acum, impunerea pe plan international a intereselor Romaniei prin ROSA s-a realizat prin manageri ai acesteia care au avut statutul de membrii titulari ai Academiei Internationale de Astronautica, cel mai inalt forum international de recunoastere individuala in domeniul stiintelor spatiale si au avut functii de conducere si reprezentare, alesi pe criterii de competenta, in institutii internationale de profil precum Agentia Spatiala Europeana (ESA) sau Comitetul ONU pentru Explorarea Pasnica a Spatiului Extra-atmosferic, pentru a numi doar cateva. Activitatile cosmice reprezinta un domeniu preponderent international. Daca nu esti recunoscut de comunitatea internationala din domeniu nu aduci Romaniei nici un beneficiu, acorduri, contracte, intelegeri, proiecte ci doar apuci eventual sa te fotografiezi la reuniuni internationale cu adevaratii decidenti in domeniu si sa te lauzi cu pozele postate pe Facebook.

De asemenea, prin semnarea pe termen nedeterminat a CIM între M.C.I.D. si castigatorul propusului concurs de DG ROSA, acesta devine un functionar public angajat al ministerului, care indiferent de performante nu va mai putea fi mutat niciodata de pe post, si nicidecum un adevarat manager al ROSA cu parametri de performanta verificabili periodic, creindu-se conditiile favorabile ca ROSA sa fie reorganizata ca sub-directie in cadrul unei directii a M.C.I.D., aceasta piezandu-si competentele si prestatia internationala castigate in multi ani pana acum”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News