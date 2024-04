Instabilitatea în România ar fi "fatală". Rareș Bogdan: Am fost nevoiți să facem alianță cu PSD. Să nu vă închipuiți că mă iubesc cu Ciolacu sau cu Tudose

În cadrul unui eveniment al PNL diaspora, în Italia, la Lazio, Rareș Bogdan a abordat mai multe teme legate de viitorul României, locul acesteia în planul european, sprijinul pentru Ucraina, dar și alianța cu PSD. Acesta a explicat de ce instabilitatea politică în România, în contextul actual al războiului și al partidelor extremiste, ar fi "fatală".

"Nu mai puteam să construim o alianță de dreapta pentru că aritmetica e simplă"

"Vă amintiți cine spunea Pe-Se-De? Da, și eu ziceam la fel, ziceam în toate felurile, plăcuțe suedeze, iar acum le primesc și eu. Oameni buni, sunt momente în care orice om sau un partid, în istorie, face compromisuri. Să nu vă închipuiți că mă iubesc cu Ciolacu sau cu Tudose, cu Paul Stănescu sau cu Firea. Am ajuns să ne respectăm și să trebuiască să facem lucruri împreună. Sunt convins că ei mă iubesc mai puțin decât îi iubesc eu pe ei, adică absolut deloc. Eu iubesc creștinii în general. Sunt creștin și cred mult în iubirea creștină. Totuși, sunt momente în care instabilitatea devine fatală. Instabilitatea în România ar fi fatală pentru sistemul politic, pentru sistemul de relaționare al țării. Am pățit ce pățește Bulgaria și cei din alte state care intră din alegeri în alegeri la fiecare 6 luni. România nu mai poate așa. Nu mai puteam să construim o alianță de dreapta pentru că aritmetica e simplă. Noi nu mai aveam majoritate cu dreapta. USR a plecat de la guvernare. S-au rupt în două. Cioloș a luat 20, Barna a rămas cu 60 și Ludovic a luat 15. Au plecat mulți atunci. Erau grupuri și ne-ar fi trebuit o majoritate care era relativă. Nu o puteam face din 8 forțe politice. Atunci, noi am fost nevoiți să facem alianță cu PSD. PSD a fost și el nevoit, existând războaie între noi. Noi ne-am bătut 32 de ani. Nimeni nu uită rănile, dar în același timp a venit această listă comună. Listă comună care a șocat. Îl vezi pe Rareș Bogdan care mai ieri îl trimitea pe Tudose la bufet, și pe mine Tudose mă făcea Superman, fix lângă Tudose. Gabi Firea cu Motreanu. Negrescu cu Siegfried Mureșan. Grapini cu Adina Vălean. Nu e ușor. În Europa ca să ai continuitate, să iei toți banii europeni, trebuie să fi partea Europei. Asta o poți face doar cu partide pro-europene, nu cu partide extremiste", a spus Rareș Bogdan.

