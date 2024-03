Înregistrări cu Cristian Diaconescu, care a încercat să blocheze PMP și Alianța Dreapta Unită: Cel puțin un pact de neagresiune

Vicepreședintele PMP, Marius Pașcan, a făcut publică pe Facebook o înregistrare din 2022 cu Cristian Diaconescu, în acel moment președinte al PMP, care îi anunța pe liderii partidului că are o înțelegere cu PSD, cu care a negociat cel puțin un pact de neagresiune și îi asigura că ”totul este bine pe toate fronturile și la PSD, și la Cotroceni”.

”Cristian Diaconescu conducea partidul de unul singur, lua decizii în numele nostru, așa cum se vede din aceste înregistrări, ne-a declarat Pașcan. În timp ce noi eram angajați în lupta de Opoziție, el negocia în secret cu Puterea. Așa că am organizat un Congres și l-am ales președinte pe Eugen Tomac. De atunci ne tot contestă, ne-a intentat mai multe procese, făcând jocul coaliției de guvernare. De aceea am făcut publică această înregistrare, de la o întâlnire online la care au participat peste 20 de lideri ai PMP, iar în cursul serii voi publica și înregistrarea video. Abia aștept să mă dea în judecată, să spună că nu e adevărat, că e editată înregistrarea. Se va vedea în instanță cine are dreptate, așa cum s-a văzut și la Curtea Supremă, care a decis că Alianța Dreapta Unită, pe care demersul lui Diaconescu încerca să o blocheze, este legal constituită și are dreptul să depună liste de candidați. Există o decizie executorie a Tribunalului București care dispune ca în registrul partidului să fie înregistrat ca președinte Tomac, din 2 februarie. Funcționarii de la Registrul Partidelor nu o pun în aplicare, e un abuz, din cele care se mai petrec într-o societate în care jocul democratic e perturbat de puterea politică, dar vom continua lupta, și sper că până la urmă Justiția va face dreptate”, a declarat Marius Pașcan.

.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News