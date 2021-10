Incendiu Constanța. Stela Halichidis a izbucnit în lacrimi la TV: Mi-am distrus viața, cariera

Stela Halichidis a făcut, vineri după-amiază, noi declarații după tragedia de la Constanța. Întrebată ce simte în acest moment, a izbucnit în plâns: „Simt o enormă durere, ca și cum toată munca mea... Mi-am distrus viața, cariera, tot... de când a început pandemia, să salvăm oamenii. Parcă totul a fost în zadar! Omenește nu cred că se putea face mai mult decât am făcut eu. M-am dedicat trup și suflet acestui țel. S-a întâmplat această nenorocire, atrag atenția că se poate întâmpla oriunde, la orice spital din țară. Nu știu ce este de făcut, dar managerii trebuie ajutați. Am vrut, în nenumărate rânduri, să-mi dau demisia, pentru că știam în ce m-am băgat, dar am vrut să conduc această minunată echipă medicală pe care o am și am reușit până acum. Îmi pare nespus de rău!” Declarațiile au fost făcute la Antena 3.

Două demiteri sunt anunțate de premierul Florin Cîțu după incendiul din Constanța

„Am luat astăzi două decizii. L-am sunat pe domnul primar al Constanței, Vergil Chițac, și i-am cerut să o demită din funcție pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecțioase. În același timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe președintele ANMCS, care de când a intrat în funcție nu a mai făcut nicio evaluare. Era în atribuțiile sale să facă evaluări în ceea ce privește acreditările spitalelor din România, mai ales că la acest spital din Constanța avem mai multe nereguli pe care le-am descoperit în acest moment”, a spus Florin Cîțu.

Amintim că șapte oameni au murit, vineri, în incendiul din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Flăcările au izbucnit în secția ATI.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a venit cu explicații în contextul în care numărul de victime decedate în urma incendiului de la spitalul din Constanța a fost modificat: „Inițial, cei care au comunicat au greșit, spunând că șapte sunt în spital și doi după ce au fost relocați”.

„Eu comunic oficial, astăzi (vineri - n.r.), cifra corectă, vorbim despre șapte persoane, șapte oameni care și-au pierdut viața, din nefericire - cinci în spital și doi după ce au fost transferați la celelalte spitale”, a spus Lucian Bode.