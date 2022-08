Încă un fost premier, la un pas să se întoarcă în Guvern. Ciolacu asigură rotativa: Ciucă e un patriot, la fel ca și mine, e un om de bună credință, implicat

”Vine Mihai Tudose în echipa guvernamentală?” a fost întrebat Marcel Ciolacu, la Antena 3. Președintele PSD a răspuns ”Dacă eu și colegii mei îi vom cere... e un om cu multă experiență. A fost de două ori ministru al Economiei, prim-ministru, e un om cu experiență și care ia decizii”.

”Tranșant, dar căpos”, l-a descris Radu Tudor, amintind că PSD i-a mai cerut în trecut, în toamnă, să facă parte din echipa guvernamentală, lovindu-se de un refuz al acestuia. ”Nu a refuzat, am avut o discuție, așa cum am avut cu mai mulți colegi, și am luat decizii” a răspuns Marcel Ciolacu. ”Este foarte posibil (n.r. să-l vedem în echipa guvernamentală), dar nu numai pe Mihai (Tudose n.r.), sunt și alți colegi. Când am format Guvernul, au fost doi - trei colegi pentru fiecare minister” a continuat social-democratul.

”Cu certitudine, la anul, conform protocolului, va exista rotația în funcția de prim-ministru. Dacă colegii mei vor hotărî că eu sunt persoana potrivită de a fi prim-ministru, o să merg prim-ministru” a afirmat Marcel Ciolacu.

”Nicolae Ciucă, un patriot, implicat și de bună credință”

Liderul social-democrat mai spunea, în cadrul emisiunii că ”ne-am angajat în această coaliție și eu vă spun că sunt foarte hotărât să o ducem până în 2024 și am un dialog foarte bun cu primul ministru în problemele majore”. El a mai afirmat despre Nicolae Ciucă că ”e un patriot, la fel ca și mine, e un om de bună credință, implicat”.

Anterior, Marcel Ciolacu spunea că a avut o întâlnire de cinci ore, luni, cu premierul Nicolae Ciucă și cu experți din energie. El spune că au un dialog foarte bun pe problemele majore, chiar și astăzi având mai multe discuții telefonice.

Nu doar Mihai Tudose s-ar pregăti să o ia pe urmele lui Sorin Grindeanu, de întoarcere la Palatul Victoria. Și în PNL sunt lideri care-și așteaptă rândul.

Și Rareș Bogdan e gata de guvernare

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, este gata să intre în viitorul Guvern.

”Dacă domniile lor consideră că prezența mea în Guvern, pe 25, anul viitor, este necesară, nu voi ezita să trec la îndeplinirea acestei chestiuni” a asigurat Rareș Bogdan, prim-vice al PNL, într-o intervenție la Digi24. Cât despre un anumit portofoliu vizat, el răspunde negativ.

”Eu mă simt foarte bine în calitate de europarlamentar, sunt șeful delegației României acolo, sunt un om cu multe proiecte pe partea de Parlament European, fac lucruri importante legat de banii europeni pentru România, relaționez extrem de bine cu colegii mei din PPE și nu numai. Nu țin în mod deosebit să abandonez mandatul pentru a veni la București. Dar, repet, dacă PNL consideră că prezența mea în Guvern este necesară, nu voi ezita, cu scuzele de rigoare pentru colegii mei din PE, să fac acest pas pentru România” afirmă Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan spune "haideți să ne preocupăm de problemele românilor", afirmând că pare că guvernarea se află într-o "ruptură" față de nevoile cetățenilor.

