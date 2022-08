În urma haosului de pe aeroporturi, oamenii apelează la avioane semi-private, fără să realizeze impactul asupra mediului

În fiecare zi, de câteva săptămâni încoace, aeroporturile din întreaga lume au înregistrat peste 20.000 de întârzieri de zbor și 2.500 de anulări, potrivit datelor monitorizate de FlightAware. Oamenii se plâng de bagajele pierdute și de cozile lungi. Experții spun că aceasta va fi noua normalitate pentru o vreme.

Pentru un număr tot mai mare de călători, cursele cu avionul semi-privat încep să pară o opțiune de luat în calcul. În acest fel oamenii evită terminalele aglomerate ale aeroporturilor și sunt nevoiți să apară doar înainte cu 20 de minute de plecare. Nici prețurile nu sunt atât de piperate pe cât și-ar imagina unii, scrie Forbes.

În loc să zbori cu alți 180 de pasageri, de exemplu, într-un Airbus A320 sau un Boeing 737, poți împărți costul unui avion privat cu până la 30 de pasageri. Fiecare companie din spațiul semi-privat funcționează diferit, așa că prețul și experiența pot varia destul de drastic. Unele companii au un model de abonament, în timp ce altele taxează pur și simplu pentru fiecare zbor în parte.

„Oamenii fie presupun că trebuie să zboare cu un transportator major pentru câteva sute de dolari, fie trebuie să ia un avion privat pentru câteva zeci de mii de dolari. Din punct de vedere istoric, nu a existat nicio variantă de mijloc și aici intrăm noi”, spune Alex Wilcox, CEO al JSX, o companie aeriană inovatoare care oferă servicii semi-private „hop-on” pe avioanele Embraer, cu 30 de locuri, pentru prețuri care încep de la 199 de dolari.

Cât de rea este pentru mediu o astfel de opțiune?

Odată cu intensificarea discuțiilor despre schimbările climatice, se acordă mai multă atenție decât oricând modului în care călătorim.

Prințul Harry și Meghan Markle au fost criticați dur, acum doi ani, pentru că au făcut patru călătorii cu avionul privat în 11 zile. Totodată, Taylow Swift este acum în mijlocul unui scandal, în SUA, după ce a fost numită celebritatea cu cele mai multe zboruri private.

În timpul acestor călătorii - a căror durată medie de zbor a fost de doar 80 de minute - se presupune că avionul lui Taylor Swift a poluat cu peste 8.000 de tone de emisii de carbon. Pentru context, ceea ce a eliberat avionul lui Taylor în doar 200 de zile reprezintă de 1.184,8 ori mai mult decât emisiile totale ale unei persoane medii într-un an întreg, potrivit Yard, citează Buzzfeed.

Motivul pentru care călătoria cu un avion privat nu este considerată deosebit de ecologică este că, deși cantitatea de combustibil ars și, prin urmare, CO2 emis este mult mai mică decât a unui avion comercial, în general, sunt mult mai puțini oameni la bord.

Unele estimări spun că jeturile private produc de 10 ori mai multă cantitate de carbon per pasager, deși calculele variază în mod clar în funcție de marca și modelul aeronavei comparate, de lungimea călătoriei și de numărul de pasageri pe zbor.

Potrivit US Energy Information Administration, combustibilul pentru avioane produce 9,57 kg de CO2 per galon ars. Un Boeing 737, unul dintre cele mai populare avioane comerciale din lume, va arde undeva la aproximativ 750 de galoane pe oră. Pe parcursul unui zbor de trei ore, va arde, prin urmare, 2.250 de galoane de combustibil, producând 21.533 kg de CO2. În funcție de model, avionul poate ține în jur de 200 de pasageri, ceea ce face ca cantitatea de CO2 produsă per pasager să fie în jur de 108 kg, în cadrul unui zbor complet.

Cessna Citation XLS este unul dintre cele mai populare modele de avioane private de pe piață. Arde aproximativ 210 galoane de combustibil pe oră, producând aproximativ 6.030 kg de CO2 într-un zbor de trei ore. De obicei, avionul este configurat pentru a găzdui între șase și opt pasageri; dacă ar fi șapte la bord, cantitatea medie de CO2 per persoană ar fi de 860 kg.

Evident, calculele nu sunt exacte și, în multe cazuri, avioanele private nu vor zbura la capacitate maximă – spre deosebire de zborurile comerciale, nu există același stimulent pentru creșterea factorului de încărcare – dar chiar și așa, acest calcul brut arată că zborul cu un avion privat este de cel puțin opt ori mai puțin eficient.

În ciuda acestui fapt, industria aviației private a înflorit în ultimii ani și are unele dintre cele mai bune scutiri fiscale. În Europa, întreprinderile și persoanele fizice pot evita plata TVA pentru avioanele private importate prin direcționarea achizițiilor în Insula Man. Această manevră a redus taxele cu 790 de milioane de lire sterline pentru importurile a cel puțin 200 de aeronave în UE , între 2011 si 2019, potrivit The Economist, scria Independent, la data respectivă.

