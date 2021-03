Mirel Curea, infectat cu Covid-19 după vaccinare, explicații: ”Nu mi-a scăzut încrederea în vaccin”

Jurnalistul Mirel Curea a explicat în direct la Antena 3 cum s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 după ce s-a vaccinat complet împotriva coronavirusului.

”Pe 12 februarie, am făcut rapelul, a venit fiica noastră în vacanță în România, cu două teste negative făcute, unul în orașul francez unde face facultatea și al doilea pe aeroport, înainte să urce în avion. Copil disciplinat, a intrat în izolare. Absurd, a stat în izolare, deși avea două teste negative. La opt zile, a trebuit să facă testul de plecare. Hopa, testul a ieșit pozitiv. Și eu și soția mea am fost liniștiți în ceea ce ne privește, am fost liniștiți și pentru ea, un copil sănătos, nu a avut nicio problemă. A avut o zi cu roșeață în gât, cu lucruri banale. Eu și soția mea am avut vaccinul făcut, rapelul făcut și au trecut mai mult de 10 zile. Îi invit pe toți cei care se uită la noi să pună în paranteză toate idioțeniile pe care le-au auzit. Orice semn cât de mărunt, strănut, nas care curge, roșu în gât, durere de cap, să nu caute motivul. Eu însumi am făcut acest cretinism. Am stat liniștit, iar în noaptea de luni spre marți am mâncat o portocală și mi-am dat seama că nu simt mirosul de coajă de portocală. Soția mea mi-a făcut un test și a ieșit pozitiv”, a declarat Mirel Curea.

Întrebat dacă i-a scăzut încrederea în vaccin din cauză că s-a infectat la 10 zile de la rapel, jurnalistul a răspuns:

”Câtuși de puțin, pentru că astăzi am fost la Spitalul Balș unde am văzut că nu am nicio problemă, la plămâni nu am nicio problemă, scanare generală fără probleme. Sunt absolut convins că, fără vaccin, aș fi făcut o formă mai gravă de boală. Am văzut oameni cu forme mai serioase, cu afectare pulmonară, se cam țineau de pereți, de ziduri. Nu erau oameni aduși cu căruța, erau oameni îngrijiți. (...) Iată că fetița mea, când s-a urcat în cursa Paris - București, avea două teste negative. Toată lumea avea testele făcute. Dar iată că de acolo a luat virusul. Nu avea din altă parte de unde. Nu mi-a scăzut încrederea în vaccin. Ba dimpotrivă. Vaccinat faci forme mai ușoare”, a declarat Mirel Curea.

