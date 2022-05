IMAGINI. Sezonul cireșilor japonezi a început mai devreme din cauza încălzirii globale

În fiecare primăvară, turiștii și localnicii se adună pentru a admira florile de cireș din Japonia. Spectacolul naturii este uimitor, florile alb și roz acaparând peisajul. Cireșul sakura este o specie venerată în peninsula niponă de mai bine de o mie de ani.

Dar plantele de sakura, faimoase în întreaga lume, înfloresc mult mai devreme decât în mod normal din cauza schimbărilor climatice produse de oameni, a descoperit un nou studiu. Cercetătorii de la Met Office din Regatul Unit și de la Osaka Metropolitan University din Japonia susțin că încălzirea climatică urbană au decalat perioada de înflorire cu 11 zile, scrie CNN.

În 2021, înflorirea cireșilor din centrul istoric al orașului Kyoto a atins apogeul pe 26 martie, cea mai timpurie dată de înflorire completă din ultimii 1.200 de ani. Anul acesta, florile de cireș au prins culoare pe 1 aprilie. Oamenii de știință, care și-au publicat concluziile în jurnalul Environmental Research Letters pe 20 mai, au spus că înflorirea timpurie a cireșilor este acum mai frecventă.

Tendința înfloririi timpurii coincide cu creșterea temperaturilor. Temperaturile medii din martie din centrul orașului Kyoto au crescut cu câteva grade față de perioada preindustrială, sub influența schimbărilor climatice și a încălzirii urbane, au observat oamenii de știință.



Urbanizarea are, de asemenea, un rol în acest fenomen. Orașele tind să fie mai calde decât zonele rurale din jur, deoarece clădirile și drumurile absorb căldura soarelui mai mult decât peisajele naturale, un fenomen cunoscut sub numele de efectul insulei de căldură. Oamenii de știință consideră că un motiv general este criza climatică, cauzată de arderea combustibililor fosili, care a provocat creșterea temperaturilor în regiune și în întreaga lume.

In Japan, there is such a thing as seasons.

The attached photo is of cherry blossoms, part of the spring season.????????????

I love this beautiful scenery very much.

I want to share this beauty with the members of Pssssd Lab!#ThePssssssdLab #ThePssssssdJP@ThePossessedNFT @whatthefurr pic.twitter.com/UDQlt8bOKw