Ilinca Vandici, complimente din partea soțului: "Îmi spune că sunt superbă, că sunt atentă cu tot ce înseamnă grija față de el"

Ilinca Vandici a mărturisit ce complimente primește din partea soțului ei, Andrei. De asemenea, vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu părinții și sora ei.

"Relația cu familia mea este și va fi foarte bună. Că am avut eu anumite așteptări și că poate nu am înțeles anumite lucruri pentru că nu eram suficient de atentă la ceilalți oameni din jurul meu și eram mai atentă la mine… asta este partea a doua. Am avut o copilărie minunată, doi părinți minunați care au făcut tot ce au știut și au putut mai bine pentru a ne crea un mediu și o dezvoltare propice mie și surorii mele.

Da, m-au susținut financiar în venirea mea în București, în tot ce a însemnat cariera mea. Au fost acolo lângă mine, când am avut nevoie, așa cum au știut și au putut ei. Năzbâtii am făcut o grămadă, ca orice copil. Am avut o fractură de cot, la 14 ani, ce a necesitat spitalizare o lună de zile, cu două intervenții chirugicale", a spus Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

"Am o soră mai mare cu trei ani decât mine. Nu vorbesc despre ea pentru că nu sunt întrebată, dar am făcut vloguri împreună. Îmi este un om foarte drag și apropiat mie. Este profesoară de limba română, la București, are și ea familia ei, un băiețel de 10 luni. Avem o relație foarte, foarte frumoasă, foarte apropiată", a mai povestit vedeta.

Ilinca Vandici, complimentată de soț

Vorbind despre familia pe care o formează alături de soțul și copilul său, Ilinca Vandici a mărturisit că primește multe compliemente din partea sufletului ei pereche: "Îmi spune că sunt frumoasă, că sunt superbă, că sunt cea mai organizată femeie pe are a întâlnit-o vreodată în viața lui. Că sunt extrem de atentă cu tot ce înseamnă grija față de el, de copil, de casă și nevoile lor".

"Aș vrea să fie tot ce n-am fost eu". Cum își educă Ilinca Vandici copilul: Vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat

"Eu cred că societatea e așa cum ne-am făcut-o. La vremea lor, va fi așa cum și-o vor face. E clar că e periculoasă, la fel de bine cum poate să fie frumoasă, însă depinde de fiecare în parte. Nu sunt genul de om sau de mamă care să-și crească copilul sau să vrea, la propriu, să trăiască într-o bulă, ci vreau să fim conștienți de pericolele care ne pasc la tot pasul, de greșelile pe care putem să le facem, repet, de acțiuni care vor avea repercusiuni.

Atât mi-aș dori, nu neapărat să-l protejez de lucrurile astea, pentru că nu am cum, sunt lucruri pe care le putem controla în viață și lucruri pe care nu le putem controla și, din păcate, și Urania Cremene spune asta – ne focusăm prea mult pe lucrurile pe care nu le putem controla, când ar fi mult mai prielnic să ne concentrăm pe cele pe care le putem controla, astfel încât să și putem schimba ceva. Și, atunci, n-o să pot și nici n-o să vreau să-i controlez viața.

"Vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat, sigur pe el, cu aspirații"

Eu vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat, sigur pe el, cu aspirații și cu dorințe înalte, cu țeluri foarte bine definite, cu multă iubire în suflet, cu empatie, cu toleranță. Aș vrea, poate, să fie tot ce n-am fost nici eu când am fost tânără, pentru că n-am știut. Dacă el va fi așa, sunt convinsă că orice provocare îi va veni în viață, orice primejdie, orice pericol, va putea să le depășească cu brio. Despre asta e vorba, despre bazele cu care el crește și pe care eu încerc să i le ofer, astfel încât, indiferent cu ce o să se confrunte în viață, să reușească să treacă peste", a spus Ilinca Vandici pentru viva.ro.

