Ileana Stana Ionescu, internată de urgență. De ce vor medicii să o țină în spital

Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai mari actrițe din România, a fost internată de urgență în spital din cauza unor probleme medicale grave. Andrei Ionescu, soțul actriței, a declarat că aceasta trece printr-o perioadă extrem de dificilă și că întreaga familie suferă alături de ea.

Actorul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la vârsta înaintată a soției care, pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi, poate aduce complicații: „Ileana este internată în spital de o săptămână. Se simțea extrem de slăbită și am sunat la salvare pentru a vedea ce are. După un consult medical, paramedicii ne-au recomandat internarea pentru a primi tratament și pentru a-și reveni. Marți ar trebui să fie externată și sperăm ca totul să fie bine. Doctorii de la spital au grijă de ea, i-au administrat perfuzii pentru a o stabiliza și am încredere că se va recupera. Acasă, nu sunt singur, ci cu femeia pe care am angajat-o ă se ocupe de gospodărie.”, a mărturisit Andrei Ionescu pentru Click.

Cei doi au și un fiu stabilit în America. Bărbatul va reveni în curând în țară, prilej cu care își va vizita mama, cel mai probabil, în spital. „Pe 18 iunie ne vine și băiatul în țară, nu l-am mai văzut de trei ani. Îl așteptăm amândoi cu sufletul la gură, ne e tare dor de el”, a mai spus acesta.

Rămâne de văzut cum va evolua starea de sănătate a actriței în următoarele zile și dacă se pune problema de externare în următoarea perioadă sau, dimpotrivă, se cer investigații medicale amănunțite.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News