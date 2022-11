"Îl cunoaștem de trei săptămâni". Ce se întâmplă, acum, cu minorele din Vama Buzăului abuzate de "prietenul" familiei, după ce chiar mama i le-a încredințat

Două copile au fost, practic, încredinţate, în weekend, chiar de către mama lor unui bărbat de 42 de ani, arestat în trecut pentru viol, pentru a merge la un grătar. Ulterior, acesta nu ar mai fi răspuns la telefon, femeia alertând autoritățile. Apelul la 112 a venit abia după 12 ore de la "dispariția" fetițelor.

DGASPC Braşov a oferit mai multe informaţii legate de situaţia celor două minore și a familiei, pentru DCNews.

Ce spune DGASPC Brașov

"Minorele au fost preluate de către DGASPC Brașov și se află, în continuare, într-un serviciu social al instituției, unde sunt incluse într-un program complex de psihoterapie. Totodată, specialiștii DGASPC Brașov, împreună cu reprezentanții Primăriei Vama Buzăului, efectuează o anchetă social complexă, ce vizează atât condițiile socio-materiale existente la domiciliul fetelor, cât și garanțiile morale pe care le pot oferi părinții. În funcție de rezultatul acestei anchete, se va decide care este cea mai bună variantă pentru cele două minore: menținerea acestora într-un serviciu social al DGASPC Brașov sau revenirea lor în familie", a transmis DGASPC Brașov pentru DCNews.

Bărbatul era înscris în registrul agresorilor sexuali

Reamintim că cele două fetițe, de 10 și 12 ani, au fost găsite, sâmbătă, de poliţişti pe raza judeţului Prahova, bărbatul recunoscând că le-a violat.

"În urma emiterii alertei 'răpire minori' la nivel naţional, în cadru IPJ Prahova au fost instituite filtre şi dispozitive rutiere pentru depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În jurul orei 17,00, o echipă operativă din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti formată din ofiţeri de specialitate a oprit în trafic pe raza comunei Valea Călugărească, în satul Valea Nocovani, autoturismul dat în consemn. La volanul acestuia se afla bărbatul în vârstă de 42 de ani, împreună cu cele două minore. El a fost condus la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. Cercetările sunt continuare de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul IPJ Braşov", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova, Mihaela Florescu.

Acesta le-ar fi luat vineri seară pe cele două fetițe să le ducă la un "grătar", unde a pretins că ar fi fost prezenţi şi alţi copii. Totul cu acordul mamei.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres că bărbatul era înscris în registrul agresorilor sexuali, fiind condamnat anterior tot pentru viol. Individul a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, a anunţat, duminică seara, IPJ Braşov, transmite Agerpres. Potrivit poliţiştilor, din cercetările efectuate în cauză a reieşit că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, prin exercitarea de constrângeri fizice şi ameninţări, ar fi forţat, pe rând, minorele să întreţină mai multe raporturi şi acte sexuale, în timp ce se aflau într-o parcare situată pe DN 10, între localitatea Întorsura Buzăului şi municipiul Buzău, dar şi în localitatea Valea Nicovani din judeţul Prahova.

Ce spun mama și concubinul acesteia

"Am sunat și pe la 11, am sunat și pe la 1, am sunat și pe la 4 fără un sfert, nimic - telefonul închis. După aia, m-am dus la jandarmi și le-am spus lor și apoi după aia am sunat poliția și s-a dus poliția după ele”, a spus femeia, potrivit stirileprotv.ro.

"Nu am vrut să le las. Aia mică nici nu a vrut să plece, dar a târât-o aia mare, că "hai să mergem, stăm acolo". Era respectuos, vorbea frumos, nu pot să zic că era violent, agresiv cu noi sau cu fetele”, a spus concubinul acesteia, potrivit sursei citate.

"Îl cunoaștem de vreo 3 săptămâni"

Ulterior, femeia a mai spus că, din ceea ce a discutat cu fetele, bărbatul ar fi avut arme letale în mașină, iar ea susține că, dacă ar fi mers în seara aceea după ele, atunci bărbatul îi dădea în cap.

"De dimineață n-am putut să mă dau jos din pat și acum nu sunt în regulă. Amețesc, vomit întruna, de mâncat nu pot să mănânc. Nu ştiu cum se simt (fetiţele - n.r.). Am un număr, am sunat şi mi-a zis că e duminică și nu e nimeni acolo, că pe mâine dacă e femeia acolo. Îl cunoaștem de vreo trei săptămâni (pe agresor - n.r.). S-a împrietenit cu soțul meu. Şi lucra aici pe stradă, punea pavaje și apoi zice: "nu-mi faceți o cafea, doamnă? Mă duc eu să cumpăr o pungă de cafea și zahăr". A adus, i-am făcut cafea, i-am dus afară la poartă.

După aia, a mai venit pe la noi, a mai adus niște pulpe ca să facem mâncare, că a vrut să facă grătar atunci, dar n-a putut și seara a venit cu un bidon de bere la noi și un pachet de țigări și zice "doamnă, nu lași fetele să vină până la noi să facem un grătar?". Şi zice "se joacă și cu copiii", dacă mai sunt copii p-acolo unde stătea el. Am zis că nu.

Și după aia ne-am hotărât amândoi, am zis hai să meargă două ore. S-au făcut două ore şi am sunat la telefon, închis toată noaptea. Am sunat şi la 23:00, și la 2:00, și la 4:00 nimic. După aia, mi-am dat eu seama că s-a întâmplat ceva. Am zis că vine acasă (de asta a aşteptat o noapte - n.r.), dacă mergeam atunci după ele, îmi dădea în cap. Spuneau (fetele - n.r.) că are două topoare în mașină, cuţit", a declarat mama fetelor răpite şi abuzate din Braşov, duminică, la Antena 3 CNN.

Ce spun apropiații familiei

Apropiați ai familiei spun că individul venea des în vizită, potrvit stirileprotv.ro. "Dormea acolo, mânca, aducea de toate. A avut încredere, au zis că e un băiat fain, cutare, cutare, dar uite că nu e, e violator”.

Se pare că bărbatul s-ar fi aflat de puțină vreme în zonă.

