iCârpa Apple - ce conține laveta care costă aprope de 20 de dolari

Pare o glumă, dar nu este. Produsul era inclus până acum în cutia cu care se vindea monitorul Apple Pro Display XDR, care costă 6.000 de dolari. Acum, cea mai mare companie din lume s-a gândit că nu strică să ofere lavetă și separat, la un preț care a lăsat mulți oameni perplecși, potrivit Orange.ro.

"Polishing Cloth" este realizată din "material moale, neabraziv", capabil să curețe orice display produs de Apple.

Pagina produsului include și o listă, lungă, de dispozitive compatibile. Printre acestea se numără: monitoarele produse de companie, telefoanele iPhone, tabletele iPad sau playerele multimedia iPod Shuffle.

Cum era de așteptat, internauții au făcut haz de necaz. "Culmea capitalismului ar putea fi această lavetă de 19 dolari de la Apple", a scris, pe Twitter, Andrew Cunningham, jurnalist la publicația Ars Technica.

"Ce urmează, o sticlă de apă de 29,99 dolari?", a glumit un alt utilizator.

peak capitalism might be this $19 Apple polishing cloth pic.twitter.com/f5vbRwe3fG