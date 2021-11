Ianis Stoica, dorit de Arsenal. Gigi Becali, reacţie imediată: Duce lumea lipsă de nouari

"Sub contract până în 2023 cu FCSB, Ianis Stoica ar fi primit în trecut o ofertă de 1,5 milioane de euro. Fotbalul este în ADN-ul familiei sale, tatăl său Pompiliu fiind fost fundaș stânga la Steaua. Capabil să joace ca atacant central sau mijlocaș ofensiv, a petrecut ultimele trei sezoane sub formă de împrumut. A revenit foarte motivat la clubul care l-a crescut și poate reuși un transfer la Arsenal dacă își va continua progresul", scrie The Sun.

Gigi Becali, reacţie imediată: Duce lumea lipsă de nouari

"Eu cred că voi lua mulţi bani, nu vreau să mai spun sume. El e nouar. Toţi mi-au spus, şi MM, şi Edi. M-am bucurat că e nouar, de nouari duce lipsă lumea. Nu ştiu dacă e monitorizat de Arsenal, dar e bine. Poate peste un an, doi, pot să îl ia. Dar acum Ianis nu e de vânzare.

E puternic, are fizic, are forţă. E foarte inteligent. Dacă vorbeşti cu el, nu zici că are 18 ani…zici că are 23 de ani", a declarat Gigi Becali la Pro X.

Ianis Stoica, neafectat de schimbarea de antrenor de la FCSB

"Oarecum visam să fiu golgheterul echipei, pentru că dau sută la sută la antrenamente şi mă pregătesc cât mai bine, special ca să înscriu şi să îmi ajut echipa.

Noi suntem jucători şi trebuie să ne facem treaba indiferent de circumstanţe. Că se schimbă sau nu antrenorul, noi suntem plătiţi să jucăm şi să respectăm ce ne spune antrenorul. Nu ne interesează că a plecat sau că vine cineva, noi trebuie să fim profesionişti. Eu nu sunt afectat. Sunt plătit să joc, joc oricât mă bagă antrenorul.

Obiectivul meu este să ajung la 10 goluri marcate până la intrarea în play-off”, a spus Ianis Stoica, după victoria cu FC Botoșani, scor 3-1, citat de Prosport.

Declaraţia vine după ce Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei Peluza Nord, a anunţat că jucătorii au plâns la plecarea lui Edi Iordănescu.

"Îi pare rău lui Edi de suporteri, de echipă, de jucători. I-a nenorocit, i-a tulburat pe jucători. Săracii plângeau în vestiar… Sunt bulversați jucătorii. Nici nu vreau să mă gândesc ce e în sufletul lui Meme. Noi am fost o echipă, am discutat tot timpul, iar acum am revenit la vechea istorie. Părerea mea e că a fost forțat să plece, eu știu bine. Dacă Edi vrea să facă publice anumite lucruri, să le facă, dar o să vină momentul în care o să le fac eu. Edi nu a vrut să plece, eu am discutat tot timpul cu el. Ne-am întâlnit alaltăieri dimineață, mi-a explicat situația și l-am rugat să nu plece. Noi nu mai dorim pe nimeni, de ce să mai cauți alt antrenor. Noi nu știm că el schimbă jucătorii?”, a spus Gheorghe Mustață.