Iancu Toader, avocatul lui Victor Pițurcă: Pur şi simplu a făcut un împrumut civil. A vrut să îşi ajute fiul

"Domnul Pițurcă pur şi simplu a făcut un împrumut civil, a vrut să îşi ajute fiul să intre într-o afacere şi a semnat acest contract de împrumut cu fiul său. Evident că voia să ştie pentru ce este acest împrumut pentru a-şi asigura această sumă, să nu fie ceva ocult", a spus Iancu Toader, la Antena 3.

"Dânsul a spus că nu a dat nicio declaraţie, dar nu că ar refuza. Are o calitate procesuală care îi oferă dreptul de a avea acces la dosar. Va da o declarație în momentul în care va avea o imagine completă, pentru că nu ştie absolut nimic. Este nevinovat. Evident că procurorul are nişte obligaţii, trebuie să îi aducă la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile pe care le are. A spus foarte clar că nu semnează aceste documente", a mai spus avocatul lui Victor Pițurcă.

"Victor Pițurcă nu a avut nicio implicare"

"Am formulat o cerere pentru a avea acces la dosar. Am primit doar actele de procedură. Alte înscrisuri, alte mijloace de probă nu ne-au fost aduse la cunoştinţă", a mai precizat acesta.

"Este vorba de un contract de asociere în participațiune, în care fiecare societate avea anumite obligaţii. Domnul Pițurcă jr. nu avea decât această atribuţie de a achita aceste produse", a afirmat Iancu Toader, care a adăugat, ulterior, că: "Victor Pițurcă nu a avut nicio implicare, nu a luat legătură cu toate persoanele care se vehiculează, nu a participat la niciun act de comerț cu privire la care se fac aceste cercetări penale".

De asemenea, acesta a anunțat că mai are la dispoziție o zi să se gândească dacă vor contesta controlul judiciar.

Victor Piţurcă, primele declaraţii despre dosarul de la DNA

Miercuri, 1 februarie, Alexandru Piţurcă şi Gabriel Ţuţu au fost plasaţi sub control judiciar în dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării. Aceeaşi decizie a fost dată şi pentru Victor Piţurcă marţi, 31 ianuarie.

Întrebat ce legătură are cu Gabriel Ţuţu, directorul ROMARM, Victor Piţurcă a spus că "nu am nicio legătură cu el. L-am cunoscut o singură dată la el în birou".

"Fiul meu a fost aseară pus sub control judiciar, deci nu va sta 30 de zile în arest. Şi oricum nu vedeam de ce să stea. DNA va contesta, e treaba lor, e normal", a declarat fostul selecţioner şi despre fiul său, Alexandru.

Legat de Gabriel Ţuţu, Piţurcă a spus că "l-am cunoscut o singură dată, fiind alături de fiul meu la firmă. Eu şi fiul meu nu am vândut nicio mască, nu avem nimic în comun cu asta, cu alte bazaconii. MApN a cumpărat de la firma care i-a dat aceste produse o serie de 4-5 produse. E firma băiatului meu, a lui Alexandru Piţurcă. El a investit banii mei, dar nu ştiu ce produse au luat". Citește mai departe>>

