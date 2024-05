Elon Musk a dat greș cu primul implant Neuralink. Dispozitivul s-a desprins parțial de creier

Prima încercare a Neuralink de implantare a unui cip în creierul unei ființe umane s-a dovedit un eșec total. Recent, compania a recunoscut că dispozitivul a început să se desprindă de creierul pacientului.

Noland Arbaugh, pacientul care a fost supus intervenției chirurgicale în februarie pentru implantarea unui cip Neuralink în creier, a experimentat o scădere a funcționalității dispozitivului în decurs de o lună după procedură, conform informațiilor publicate de The Guardian.

Conform raportului, unele dintre firele care conectează computerul în miniatură la creierul pacientului au început să se retragă, generând preocupări cu privire la stabilitatea și eficacitatea implantului. Deși Neuralink nu a dezvăluit explicit motivele retragerii parțiale a dispozitivului din creierul pacientului, compania a menționat într-o postare pe blog că inginerii săi au intervenit cu succes pentru a restabili funcționalitatea cipului.

S-a luat în calcul inclusiv posibilitatea extragerii implantului, în contextul în care s-a observat o deteriorare a funcționalității acestuia.

The first human patient with a Neuralink implant plays games and controls his computer just by thinking. ???? pic.twitter.com/Rx1FnLnoIt