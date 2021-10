Hunor a spus ținta UDMR, după ce a discutat cu Cioloș și Cîțu: Sper ca fiecare să lase din orgolii

La ieșirea de la discuțiile cu Florin Cîțu, liderul PNL, și cu Dacian Cioloș, premierul desemnat, președintele UDMR Kelemen Hunor a făcut declarații de presă:

„Fără încredere e greu să construiești ceva. Ținta noastră, iar aici vorbesc de UDMR, e să găsim soluții într-o formulă sau alta de guvernare pentru toate problemele cu care ne confruntăm, valul patru al pandemiei, prețurile la energie și celelalte chestiuni legate de inflație, de PNRR. Tot ce înseamnă alte priorități trebuie lăsate până anul viitor, până ce trecem de această criză.

Eu sper că fiecare mai lasă din orgoliile prezentate în stânga și dreapta. Ceea ce am văzut și ceea ce s-a întâmplat e în spatele nostru. Nu putem schimba nici votul la moțiunea de cenzură, nu putem schimba nici alăturarea de AUR a celor de la USR, dar sper că putem schimba viitorul, ziua de mâine. Asta ne interesează pe noi. Oricine dacă lipsește din această formulă din grupul de 3+1, coaliția din decembrie nu mai funcționează“, a precizat Kelemen Hunor.

Cîțu, nicio concluzie după discuțiile cu Hunor și Cioloș

Premierul demis Florin Cîțu a declarat, miercuri seară, după discuțiile cu Kelemen Hunor și Dacian Cioloș, că "astăzi nu a fost nicio concluzie."

"Am spus și în această întâlnire că mi se pare normal ca cei care au declanșat criza, adică AUR, PSD și USR să vină și cu o soluție.", a adăugat Cîțu.

Florin Cîțu a mai precizat că "am primit mandatul domnului Dacian Cioloș." "O să mai discutăm, o să vedem, dar astăzi nu a fost nicio concluzie.", a subliniat Cîțu.

Întrebat dacă există disponibilitate de refacere a coaliției în această formulă, cu Dacian Cioloș premier, Florin Cîțu a răspuns că "astăzi suntem aici, am spus *din respect pentru români*... Noi vrem ca România să nu rămână în criză, dar soluția, în primul rând, trebuie să vină de la cei care au aruncat țara în criză. După aceea, vedem mai departe."

Liderii USR, PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale s-au întâlnit la sediul liberalilor. Cioloș încearcă refacerea coaliției

Premierul desemnat Dacian Cioloş s-a întâlnit miercuri seara cu liderii PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale pentru o primă discuţie în vederea formării unei majorităţi parlamentare. Şedinţa a avut loc la sediul PNL.

"Nu este în intenţia noastră de a negocia o majoritate cu PSD şi AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilităţi politice. Noi ne asumăm aici nişte măsuri de guvernare care cred că nu sunt compatibile cu felul în care PSD şi AUR văd lucrurile. Am spus lucrul acesta de la început. Intenţia noastră este să discutăm cu partenerii din coaliţie şi să refacem această majoritate. Ne-am asumat această responsabilitate şi vom avea o primă discuţie să vedem cum se poziţionează, dincolo de declaraţii publice", a afirmat, marţi, preşedintele USR, Dacian Cioloş, care, potrivit Constituţiei, are 10 zile pentru a se prezenta în faţa Parlamentului ca să ceară votul de încredere asupra programului şi întregii liste a Guvernului.