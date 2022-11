“Human” - Vernisaj Irina Cristescu la Galeria Galateca

Irina Cristescu a avut cel de-al doilea vernisaj din România.



Cu un an în urmă, pictorița surprindea cu expoziția "Are you ready for love?", care a avut loc în sala Foaier a Senatului României, într-un spațiu restrâns, limitat publicului larg.

Expoziția, disponibilă pentru publicul larg

Acum, Irina Cristescu invită publicul să-i admire operele la Galeria Galateca, din București, unde piesele ei vor fi expuse timp de 10 zile. Cele 31 de opere ale Irinei Cristescu, realizate pe parcursul a 10 ani, scot la lumină umanul și puritatea omenească.

“Human” - Vernisaj Irina Cristescu

Human reunește o serie de lucrări figurative realizate în ultimii ani, ce sondează emoții diverse descoperite în călătoria de explorare a artistei Irina Cristescu.Este despre “a fi blând și onest cu noi înșine, despre a îmbrățișa omenescul, a da sens trecutului și a descoperii perspective diferite. Speranță, tristețe, bucurie, îngrijorare, frică, neputință, dorință, iubire, zbor.” (Irina Cristescu).



Selecția curatorială marchează încheierea unei etape de expresie estetică și începerea unui nou drum în exprimarea artistei, dar și o aprofundare, o continuare a temei recurente din creația sa, explorarea naturii umane, în toată complexitatea. Portretele Irinei sunt paradoxale, exprimând concomitent o luptă de a rămâne autentic și aliniat cu sinele propriu, într-o societate ce etichetează, încapsulează și impune auto-limitări, dar și o bucurie de a regăsi în culoare și atenția pentru detaliu un mijloc de expresie direct, ce transcede și acționează asupra privitorului prin pârghii ale pshologiei umane universal valabile. Expoziția prezintă o multi-fațetare a oglindirii, a stratificărilor și segmentărilor nealiniate. Transformă personajele sale în niște ființe abstractizate, niște măști ce îngroapă adânc autenticitatea, esența și ceea ce simțim cu toată ființa noastră.



Vezi aici imagini de la vernisajul Irinei Cristescu.

