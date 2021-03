Houdini de Galați: un hoț a furat două biciclete fără să deranjeze niciun locatar al blocului

Două biciclete au fost furate dintr-un depozit comun al unui bloc din cartierul Micro 39 din Galați, scrie Viața Liberă. Fapta ilicită, fără a fi ieșită din comun, nu a fost sesizată de niciun vecin, hoțul fiind destul de prudent astfel încât să evite interfonul blocului. Tot acesta a reușit să îndepărteze lacătul fără gălăgie și să iasă în liniște cu cele două biciclete pe care pusese ochii.

Bicicletele aparțineau unor copii, de 7 și 12 ani, care locuiau în blocul cu pricina. Valoarea pagubei este de 1.000 de lei.

„Pe la ora 1:30 dimineața, am intrat în bloc şi, fiindcă aşa îmi este obiceiul, m-am uitat în camera uscătorului, iar bicicletele erau acolo. Dimineața, când a plecat soțul de acasă, la ora 9,00, uşa uscătorului era deschisă, iar bicicletele dispăruseră. Am întrebat vecinii, dar nimeni nu a auzit sau văzut nimic. A fost un jaf ca în filme, deoarece hoţul a reușit să intre în bloc şi să deschidă apoi uşa uscătorului, dar este posibil să fie şi cineva care are acces la chei. Lacătul de la ușă a dispărut, dar a fost lăsat în urmă un lacăt nou, pus pe gratiile de la uşă. N-am înțeles care a fost rostul acestui lacăt, pentru că uşa a rămas larg deschisă. Nu am avut probleme până acum, de opt ani de când locuim aici. Eu ajung şi la 2 dimineața de la muncă şi nu mă mai simt în siguranță acum. Îmi este frică şi pentru copii mei”, a spus mama copiilor pentru sursa citată.