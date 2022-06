Urmăriți, de la ora 09:00, horoscopul zilei pentru fiecare zodie. Astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, vă aduce previziunile astrale ale zilei de 22 iunie 2022.

Solstițiul de vară din 21 iunie a fost marcat de un careu între Soarele în Rac și Luna în Berbec.

”Soarele este în Rac, Luna este în Berbec. Una facem, alta vrem, alta simțim. Ne preocupăm mai degrabă de acest Soare în Rac, care este undeva foarte ridicat în hartă, dar Luna în Berbec este total... nu în contradicție... știți când vorbesc despre un careu, vorbesc despre un unghi de 90 de grade între două planete. De această dată, este vorba despre despre un careu între Soare și Lună, cei mai importanți aștri dintr-o astrogramă. Soarele este energia conștientă, căci dă zodia, dar Luna este ceea ce se află pe dinăuntru. Luna este mult mai importantă decât absolut orice în astrogramă mai ales în ceea ce privește planetele. Luna este prima legătură cu viața.” a spus astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre solstițiul de vară.

”O contradicție îngrozitoare”

”O persoană care se naște cu un careu între Soare și Lună nu știe niciodată ce vrea, pentru că acționează precum energia Soarelui, dar, pe dinăuntru, vrea energia Lunii. Soarele în Rac vrea să țină lucrurile sub control, să nu schimbe. Luna în Berbec vrea, din contră, schimbare, luptă pentru schimbare. E o contradicție îngrozitoare, suntem foarte tensionați pe dinăuntru. Mai e și Marte în careu cu Pluto. E ca și cum am fi intrat într-o stare de hibernare, iar, în următoarea jumătate de an, cum apare o sperietură, cum apare ceva, doar ne agităm. Nu facem nimic, pentru că Luna ne agită pe dinăuntru. Pentru a trece la fapte, avem nevoie de Marte, care, din păcate, face careul cu Pluto. Careul dintre Marte și Pluto ne face să ținem furia în interiorul nostru” continuă astrologul DCNews și Astrosens.

”Pe partea financiară e un foarte mare pericol până la sfârșitul anului” mai atenționează astrologul, subliniind: ”Aveți mare grijă financiar până la sfârșitul anului”.

