Horoscop 20 iunie 2022 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Zi complicată pentru zodii

Sextilul Mercur în Gemeni cu Jupiter în Berbec fac ziua de luni mai frumoasă. ”Ne ajută foarte mult când vrem să verbalizăm, să ne spunem ideile, să comunicăm ceva. Astăzi, dacă simți nevoia să spui ceva, e un aspect nemaipomenit” a spus astrologul Daniela Simulescu, în cadrul emisiunii de luni, 20 iunie, despre horoscopul zilei. Careul Ceres - Chiron vine, în schimb, cu ”o tensiune între nevoie de a mă vindeca pe mine și nevoia de a-i ajuta pe ceilalți”: ”Ai grijă să nu exagerezi cu niciuna dintre ele.”

Horoscop 20 iunie 2022. Iată previziunile zilei de luni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești:

BALANȚĂ

Soarele se pregătește să intre în casa a zecea. Ce înseamnă acest lucru? Știți cum să fiți astăzi? Fiți cât mai pisicuțe astăzi la locul de muncă pentru că de mâine s-ar putea să se agite apele și mai bine să-și aducă oamenii aminte de voi ca cei care n-au incitat spiritele mai multe decât era cazul.

SCORPION

Vă priește foarte mult să vă axați pe muncă și atât, să refuzați toate invitațiile. Munca este cea mai bună pentru voi în această perioadă.

SĂGETĂTOR

Munca e importantă și acasă, și la serviciu, dar ar fi bine să vă preocupați de ce vă face sufletul să vă vibreze. Preocupați-vă de orice vă place, faceți un pas în acest sens.

CAPRICORN

Soarele intră în casa a șaptea, faceți planuri cu partenerul, găsiți o agendă comună. Găsiți un punct în care să vă întâlniți, negocierea cu partenerul va fi foarte importantă.

VĂRSĂTOR

Agitație mentală, în primul rând, după care fizică. Pare că se întâmplă lucrurile superficial și nu stăpâniți nimic. E mult stres astăzi.

PEȘTI

Luna este în semnul vostru, sunteți molcomi, apatici. Aveți grijă să nu-i dați mai multă putere nostalgiei.

Săptămâna 20-26 iunie începe cu un sextil între Mercur și Jupiter, anunță astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. ”Dacă ai căutat o zi în care să-ți manifești o idee, în care să povestești un plan, în care să cauți alte idei, astfel încât proiectul tău să iasă, luni, 20 iunie, este acea zi, pentru că Mercur este în Gemeni și face acest sextil cu Jupiter în Berbec. Ești susținut, cu cât vei spune mai mult ceea ce vrei, cu atât vei găsi mai mult sprijin din partea celorlalți. Ideile tale vor prinde contur doar dacă le spui cu îndrăzneală, cu mult curaj, cu încredere.” transmite astrologul Daniela Simulescu,

Acesta este aspectul bun, dar tot astăzi, 20 iunie, avem un careu între Ceres și Chiron. ”Ceres are legătură cu modul în care ne hrănim o relație, dar are legătură și cu pierderea. (...) Ceres are legătură și cu furia și cu doliul, având foarte multe înțelesuri. (...) Chiron are legătură cu o rană a noastră. Acum, Chiron este în Berbec, iar Ceres este în Rac. Când acestea două fac un careu - un aspect tensionat, negativ- creează o tensiune interioară.” atenționează Daniela Simulescu. ”Chiron doare și fizic și emoțional, iar Ceres de preocupă mai mult decât trebuie” mai spune astrologul. Primii vizați sunt cei cu marcaj cardinal în astrogramă: Berbec, Balanță, Rac și Capricorn, care vor simți o frică excesivă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News