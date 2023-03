Gripa sezonieră a pornit de la un peşte care a trăit acum 600 milioane de ani - descoperire

Descoperirea a fost făcută de o echipă de la Universitatea din Sydney, care a cercetat o bază genetică de date a peştilor, căutând orice virus înrudit cu gripa. Astfel, a fost descoperit virusul în intestinul unui sturion siberian. Ulterior, comparând secvenţa genetică a virusului din acest sturion cu toate tulpinile cunoscute, s-a descoperit că este extrem de similar cu o variantă extrem de veche. Astfel, s-a concluzionat că familia virusurilor gripale a pornit de la un peşte.

"Virusul găsit de noi în sturion nu are aceeaşi formă ca cel original, ci mai degrabă aşa cum ne-am aştepta ca forma sa ancestrală să arate", a declarat Mary Petrone, şefa echipei de cercetători, conform Daily Mail.

"Înţelegerea evoluţiei virusului gripal este extrem de importantă, pentru că ne dă o perspectivă asupra modului în care trece de la o gazdă la alta, şi să ne ajute în detectarea următorului virus cu potenţial pandemic", a mai spus Petrone.

OMS vrea un vaccin împotriva virusului gripal la animale

Guvernele ar trebui să investească în vaccinuri pentru toate tulpinile de virus gripal care există în regnul animal ca o poliţă de asigurare în cazul unui focar la oameni, a afirmat un cercetător din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), relatează Reuters.



Ţări, începând de la Statele Unite şi Marea Britanie până la Franţa şi Japonia au suferit pierderi record de păsări în focare de gripă aviară în ultimul an.



Răspândirea recentă la mamifere a H5N1 - cunoscută în mod obişnuit ca gripa aviară - trebuie să fie monitorizată, dar riscul pentru oameni a rămas scăzut, a indicat OMS la începutul acestei luni.



Cercetătorul OMS Jeremy Farrar a afirmat că doreşte ca industria farmaceutică să efectueze unele studii clinice pentru toate tulpinile de gripă, astfel încât lumea nu ar trebui sa înceapă de la zero pentru a iniţia global o producţie de vaccinuri în cazul în care este nevoie.



"Îngrijorarea mea este că ne mişcăm cu încetinitorul urmărind ceva ce s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Dar dacă totuşi se va întâmpla, atunci ne vom uita înapoi la ceea ce facem acum şi ne vom întreba oare de ce nu am făcut mai mult?", a adăugat el într-o conferinţă de presă.



Farrar este cercetător şi clinician şi a fost recent director al Wellcome Trust. El a fost numit ca cercetător în cadrul OMS în decembrie şi se va alătura oficial agenţiei în acest an, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News