Grindeanu, declaraţii despre audierea sa la DNA: Am intrat normal, pe uşa din faţă/ Ce relaţie are cu Ion Simu, directorul CFR

Invitat la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a oferit lămuriri cu privire la audierea care a avut loc ieri la DNA Bucureşti.

"E un dosar aflat în lucru. N-aş putea să vă dau şi nici nu am acceptul să dau amănunte, dar e un dosar aflat în lucru. Am fost chemat în calitate de martor. Am intrat normal, pe uşa din faţă. Fiind în calitate de martor, am mers singur. Nu e prima oară când sunt citat în calitate de martor. Am mai fost citat şi în alte procese. E un dosar aflat în această perioadă în lucru la DNA. E o procedură normală, eu nu am absolut nimic în a spune că s-au încălcat anumite proceduri şi că nu au fost respectate, din contră", a declarat ministrul Transporturilor.

Audirea lui Sorin Grindeanu vine la o zi după ce s-a emis comunicatul de către DNA pentru urmărirea penală a doi directori din cadrul CFR. Ancheta a fost demarată la DNA Timişoara, iar audierea Ministrului Transporturilor a avut loc la Bucureşti. .

"Convocarea mea în calitate de martor a fost făcută şi am fost sunat săptămâna trecută. Mi-a fost transmis că o să fie în Bucureşti şi că va fi pe parcursul acestei săptămâni, doamna procuror şi ceilalţi vor să stabilim un program. Deci, am fost anunţat din timp. Legat de această audiere în calitate de martor, sigur că e o foarte mare ştire când vicepremierul României merge la DNA, chiar dacă e în calitate de martor", a mai spus ministrul.

A fost audierea o mişcare politică?

Întrebat dacă crede că audierea sa la DNA este politică, acesta a declarat că " nu am motive să spun acest lucru, dar pot să vă spun că am foarte multe în coordonare, foarte multe societăţi, companii la Ministerul Transporturilor. Cred ca este ministerul cu cele mai multe companii aflate în subordine. Nu poţi să fii responsabil pe fiecare angajat chiar dacă e pe funcţie de conducere sau nu. La rândul lor, cei care sunt aleşi de către Consiliile de Administraţie, pentru că Consiliile de Administraţie îî aleg pe aceşti directori, au o responsabilitate pe care le-o dă legea. Dacă pică un parapet mâine pe DN1, de exemplu, sigur că mă aştept sa fiu chemat".

DNA pune problema alegerii Directorului general interimar al CFR SA, Ion Simu în această funcţie şi concedierea unei angajate pentru că a încercat să semnaleze presei anumite informaţii.

"Nu am detalii legate de acest caz şi nici nu aş vrea să comentez fiind un dosar în cercetare. În acest moment ei doi au calitate de suspecţi, directorul de la CFR SA şi Directorul tehnic, au calitatea de suspecţi. Dosarul e în cercetare. Eu nu sunt foarte familiarizat cu aceste termene, dar nu au trecut încă sau poate nici nu vor trece la calitatea de învinuit asu inculpaţi", adeclarta Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă ştia de numirea lui Ion Simu Simu Director în funcţia de director, Sorin Grindeanu a declarat că "Nu, am şi spus ieri. Sunt lucruri pe care nu am cum să le ştiu la toate companiile".

Ministrul Transporturilor a făcut şi câteva declaraţii despre relaţia pe care o are cu Simu.

"Îl cunosc de câţiva ani. A ocupat funcţii de conducere în CFR din câte ştiu eu, şi ştiu bine, director al regionalei Timiş. E o cunoştinţă.", a explicat el.

